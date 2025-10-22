Nebunie: Grindeanu se ceartă cu Ceaușescu supărat că acesta primește o pensie de "doar" 10.000 de euro
Postat la: 22.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu a lăudat decizia curții ce declară legea pensiilor speciale ale magistraților neconstituțională.
Lăzăroiu, care și-a schimbat numele din Ceaușescu în 1990, și-a exprimat luni, 20 octombrie, frustrarea că are o pensie de doar 10.000 de euro, cu 2.000 de euro mai mică decât a avut salariul.
„Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. La un salariu de 60.000 de lei, adică 12.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam. Nu juriștii fac legea, parlamentarii fac legea", a afirmat Lăzăroiu.
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD i-a dat replica miercuri, 22 octombrie, lui Lăzăroiu, care a spus că nu înțelege de ce se face „atâta tam-tam" pe subiectul pensiilor magistraților.
Liderul social-democrat a spus că motivul pentru care subiectul pensiilor magistraților este atât de discutat în spațiul public se datorează faptului că sumele care le intră acestora în buzunar sunt mari.
"E tam-tam pentru că e o pensie anormală. E o pensie care nu se înscrie în regulile normale. Lucrurile acestea trebuie să fie corectate. Dar trebuie să fie corectate nu încercând să impunem o cale de a impune o lege fără a avea minimul de dialog cu actorii din domeniu", a declarat Grindeanu.
Lăzăroiu se mai plânsese luni de restricțiile impuse magistraților prin lege în timpul exercitării profesiei.
„Un judecător, un procuror nu are voie la nicio activitate lucrativă. Nu are voie în firme, nu are voie să conducă firme. Nu au voie să deschidă o asociație. Sunt interdicții scrise direct în Constituție. Un medic poate lucra în trei spitale și poate câștiga de 10 ori cât un judecător. Să fim corecți", a spus el.
