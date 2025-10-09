Copiii ar putea să-și aleagă genul indiferent de vârstă, conform noii strategii recomandate de UE privind "egalitatea LGBTQ+"
Postat la: 09.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Copiii ar putea fi liberi să-și aleagă sexul, conform noilor propuneri ale UE, conform unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană, scrie conservator britanic The Telegraph. De notat că documentul Comisiei nu este încă definitiv și trebuie ratificat de guvernele naționale.
Orice limită de vârstă pentru recunoașterea sexului ar putea fi eliminată, iar terapia pentru a verifica dacă copiii doresc cu adevărat să-și schimbe sexul ar putea fi interzisă prin aceste planuri. Feministele britanice au afirmat că noile reguli demonstrează avantajele Brexitului, întrucât Regatul Unit nu va fi obligat să le respecte.
Noile propuneri sunt cuprinse în noua „Strategie pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026-2030" a Comisiei Europene. Aceasta sugerează blocarea fondurilor din „regiunile discriminante" și susține consolidarea organismelor pentru egalitate.
În ceea ce privește autoidentificarea, strategia critică țări precum Marea Britanie, care impun aprobarea unui medic generalist înainte ca o persoană să poată fi identificată legal ca fiind de sex opus.
„Cerințele pentru recunoașterea legală a genului variază semnificativ de la un stat membru la altul", se arată în document. „În timp ce o serie de state membre au adoptat modele de autoidentificare, altele impun proceduri medicale, despre care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că pot încălca drepturile omului".
Comisia va facilita schimbul de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri de recunoaștere legală a genului bazate pe autodeterminare, fără restricții de vârstă."
Documentul sugerează, de asemenea, interzicerea terapiei prin conversie pentru copiii care suferă de probleme de gen.
Criticii au afirmat că acest lucru ar însemna că părinții sau profesioniștii nu ar avea nicio posibilitate de a verifica dacă un copil dorește cu adevărat să înceapă proceduri ireversibile de schimbare a sexului.
De asemenea, documentul solicită sancțiuni pentru țările care nu respectă „valorile" stabilite în agendă.
Maya Forstater, directoare executivă a organizației caritabile pentru drepturile bazate pe sex Sex Matters, a calificat Brexit-ul drept un „noroc", deoarece Marea Britanie nu va trebui să urmeze planurile „sinistre".
Ea a declarat: „Această strategie înfiorătoare la nivelul UE promovează autoidentificarea juridică a genului pentru copiii de orice vârstă și interzicerea terapiei prin conversație pentru copiii vulnerabili".
„Este un noroc că activiștii britanici pentru drepturile bazate pe sex nu trebuie să se confrunte cu această strategie sinistră și cu capturarea pernicioasă a instituțiilor UE, pe lângă propriile noastre provocări din Marea Britanie".
„Activiștii de gen și-au înrădăcinat ideologia în instituțiile europene, cu consecințe devastatoare pentru femei și fete, copii vulnerabili și persoane gay și lesbiene."
Forumul Athena este o versiune continentală a Sex Matters, grupul critic față de gen care a luptat împotriva capturării ideologice a organismelor publice de către activiștii pentru drepturile trans din Marea Britanie.
Fondatoarea Faika El-Nagashi este o fostă deputată ecologistă din Austria care a fost ținta atacurilor pentru opiniile sale critice față de gen.
„Cu noua sa strategie de egalitate LGBTIQ+, Comisia Europeană urmează efectiv lista de dorințe a grupurilor de lobby ale activiștilor trans din Bruxelles, grupuri care sunt extrem de bine finanțate de însăși comisia și foarte influente în cadrul instituțiilor UE", a spus ea.
„Este scandalos că, în ciuda protestelor grupurilor pentru drepturile femeilor, ale lesbienelor și homosexualilor, ale părinților și ale persoanelor care au renunțat la tranziție, Comisia promovează în mod flagrant legi privind autoidentificarea fără restricții de vârstă în toată Europa și încearcă să integreze ideologia identității de gen în aproape toate domeniile politice, inclusiv, în mod crucial, în drepturile femeilor".
„Poate că cel mai revelator este faptul că adăugarea unui „plus" la titlu semnalează că Comisia a internalizat pe deplin ideologia activiștilor trans. Este ca și cum ar încerca să adauge infinitul la un domeniu deja infinit de identități".
El-Nagashi a afirmat că conceptele activiștilor trans au fost integrate în legislație, politici, colectarea de date, educație și sănătate, adesea fără dezbatere publică sau responsabilitate democratică.
Un număr tot mai mare de feministe și academicieni sunt reduși la tăcere pentru opiniile care nu se aliniază cu agenda drepturilor trans, afirmă ea.
„De ani de zile, ideologia identității de gen a fost introdusă în instituțiile europene prin intermediul legislației soft, fără dezbatere, transparență sau responsabilitate", a spus ea.
„Ce se întâmplă la Bruxelles nu rămâne acolo. Ideologia trans care apare pentru prima dată în documentele strategice este apoi implementată prin priorități de finanțare și integrată în toate aspectele politicii".
„O mare parte a societății civile a fost intimidată să tacă, de teamă să nu fie defăimată ca „extremă dreaptă" și să piardă finanțarea".
„Marea Britanie a început să riposteze împotriva efectelor negative ale tranziției copiilor și ale erodării drepturilor bazate pe sex. Acum este momentul să aducem acest curaj și în restul Europei."
