Viktor Orban a dezvăluit cum a reușit să-i convingă pe Donald Trump și Vladimir Putin să se vadă la Budapesta

Premierul maghiar Viktor Orban a explicat în detaliu care a fost secretul reușitei diplomatice prin care Donald Trump și Vladimir Putin se vor vedea la Budapesta, pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„De ce Budapesta? De ieri, mulți oameni din lume se întreabă și ghicesc de ce Ungaria a devenit locația întâlnirii dintre președinții americani și ruși. Răspunsul este simplu: suntem lăsați singuri în Europa pe drumul spre pace", spune Orban, pe Facebook.

„Nu am educat pe nimeni. Nici dacă era în guvern sau în opoziție.

Nu am închis niciodată canalele de negociere. E atât de greu să convingem pe nimeni de nimic dacă nu vorbim cu ei.

Și cel mai important: sprijinim constant și perseverent cauza păcii de ani de zile. Cooperare în loc de confruntare, respect reciproc în loc de stigmat. Aceasta este calea spre pace", explică Orban.

Ungaria este astăzi o țară din Europa, unde există șanse mari ca o negociere ruso-americană să ducă la pace. Și acolo unde se pot aplica chiar și aspecte europene. Bruxelles-ul s-a izolat, dar vom continua negocierile", a transmis liderul de la Budapesta.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria, pentru a încerca să rezolve conflictul din Ucraina.

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază lungă de acţiune, dar au decis să nu facă declaraţii pe acest subiect „pentru că Statele Unite nu doresc o escaladare".

După întâlnire, Trump a scris pe reţelele sociale, îndemnând Kievul şi Moscova să „se oprească acolo unde sunt" şi să pună capăt războiului.

Întâlnirea Trump-Zelenski a avut loc la o zi după ce Trump a vorbit la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a convenit să se întâlnească în curând în Ungaria.

Zelenski crede că folosirea rachetelor Tomahawk pentru a lovi instalaţiile petroliere şi energetice ale Rusiei ar slăbi sever economia de război a lui Putin.

Deşi Trump nu a exclus această opţiune, tonul său la Casa Albă, vineri, a fost neangajant.