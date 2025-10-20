Protestele anti-Trump - "No Kings" din SUA organizate de SOROS, ANTIFA, Partidul Socialist și LGBT-iști, după anunțul anchetării rețelei miliardarului de către FBI

Protestele anti-Trump din SUA sunt organizate de ONG-urile sponsorizate de Soros ca urmare a anunțului Administrației Trump privind anchetarea miliardarului malefic și a organizațiile sale de către FBI și Departamentul de Justiție al SUA.

După anunțul lui Trump, Departamentul de Justiție al SUA a instruit procurorii americani să elaboreze planuri de investigare a Rețelei Soros, mai ales după după uciderea comentatorului de dreapta Charlie Kirk. Într-o notă prezidențială, Trump a declarat că guvernul trebuie să „investigheze și să perturbe rețelele, entitățile și organizațiile care incită la violență politică", adăugând un comentariu potrivit căruia Soros se află „în fruntea tuturor".

Conform site-ului organizației de bază Open Society Foundations, Soros „a donat peste 32 de miliarde de dolari din averea sa personală" fundațiilor din întreaga lume. Fiul său, Alex, ocupă acum funcția de președinte al consiliului de administrație.

Senatorul republican Ted Cruz a tras un semnal de alarmă la Fox News, afirmând: „Aceaste marșuri politizate sunt organizate de agenții lui Soros și finanțate din banii lui Soros. Administrația Trump și Congresul republican sunt hotărâți să combată această rețea de violență de stânga". La manifestații s-au făcut activi atât membrii ANTIFA cât și cei ai „comunității" LGBT, inclusiv dezaxații care se cred animale.

„Protestele 'No Kings' sunt sponsorizate de Partidul Comunist din SUA și de grupuri socialiste, care nici măcar nu încearcă să ascundă acest lucru, fiind menționat chiar pe afiș. Soros și rețeaua sa finanțează protestele. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de Stop FUNDERs Act, pentru a oferi forțelor de ordine instrumentele necesare pentru a urmări penal organizațiile care finanțează protestele violente.", a scris reprezentanta texană în Congres Beth Van Duyne, prezentând chiar afișul organizatorilor manifestației din New York.

Pe străzile orașelor, dintre care în Portland manifestația „No Kings" s-a lăsat cu violențe, nu au lipsit nici bannerele ANTIFA și ale unei organizații soroșiste suveică, Indivisible ONG, care a primit de la Soros milioane de dolari, după cum arată presa alternativă americană.

ONG-ul Indivisible a primit următoarele finanțări de la George Soros: - Aproape 8 milioane de dolari în finanțare directă pentru protestul „No Kings" din iunie - 2023: 3 milioane de dolari (subvenție pe doi ani) de la Open Society Action Fund (entitate Soros) către organizația Indivisible pentru sprijin general în activități de advocacy și activism - 2023: 3 milioane de dolari de la Open Society Policy Center către Indivisible Project pentru advocacy, practic lobby politic - 2022: 1,135 milioane de dolari de la Open Society Policy Center către Indivisible Project pentru sprijinirea activismului politic - 2021: 875.000 de dolari de la Open Society Policy Center către Indivisible Project, similar,

Finanțatorul George Soros, precum și structurile asociate acestuia, inclusiv fundația sa Open Society Foundations, au intensificat acordarea de subvenții în diverse domenii după ce au apărut tensiuni cu administrația președintelui Donald Trump din cauza finanțării de către el a radicalilor de stânga, relatează ziarul Wall Street Journal. Pe măsură ce amenințările din partea administrației cresc, George și Alex Soros acordă mai multe subvenții ca niciodată", scrie publicația.

Rețeaua Soros - Open Society Foundations (OSF) - este activă și în România din 1990, prin organizații care i-au purtat numele cât și prin Grupul de Dialog Social și o puzderie de alte ONG-uri care au sufocat cu plasa lor tip pânză de păianjen instituțiile statului român, politica, presa și societatea civilă din România.