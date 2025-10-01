Intram in faza "care o are mai lungă": Trump permite Ucrainei să atace în adâncime în Rusia. Putin răspunde ca el are raza de actiune mai mare

Keith Kellogg, reprezentantul special al președintelui SUA, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că liderul de la Casa Albă a autorizat lovituri la mare distanță împotriva Rusiei. In replica, Vladimir Putin a amenintat ca el e gata oricand sa se apere in urma unui atac direct si ca rachetele balistice si hipersonice ale Rusiei au o raza de actiune "cu mult mai mare".

Potrivit lui Kellogg, Donald Trump a autoizat astfel de atacuri long-distance, dar, uneori, Pentagonul nu a permis Ucrainei să le execute. "Toți trebuie să respecte ceea ce spune președintele. El este Comandantul Suprem conform Constituției și toți i se subordonează" - a remarcat reprezentantul special al președintelui SUA.

La întrebarea moderatoarei dacă poziția președintelui SUA este, într-adevăr, că Ucraina poate întreprinde lovituri la mare distanță împotriva Rusiei și că acestea au fost autorizate de președinte, Kellogg a răspuns: "Cred că, citind ceea ce a spus el și citind ceea ce a spus vicepreședintele Vens, precum și secretarul Rubio, răspunsul este - da, folosiți capacitatea de a lovi în adâncime. Nu există locuri intangibile".

Zelenski a ameninţat, într-un interviu acordat Axios, că centre ale puterii ruse precum Kremlinul sunt posibile ţinte şi că oficiali de la Kremlin "trebuie să ştie unde sunt adăposturile antiaeriene". Întrebat în mod direct de către corespondentul televiziunii de stat ruse la Kremlin, Pavel Zarubin, cum ar percepe Kremlinul un atac ucrainean aspra centrului puterii ruse, Dimitri Peskov - purtatorul de cuvânt al presedintiei ruse - a răspuns că "e mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta".

La 23 septembrie 2025 Donald Trump făcea o declarație surprinzătoare, cumva cu referire la acest subiect: „După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei/Rusiei și, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa originală. Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele originale de unde a început acest război sunt o opțiune foarte realistă. De ce nu? Rusia luptă de trei ani și jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână. Acest lucru nu distinge Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă „un tigru de hârtie". Când oamenii care trăiesc în Moscova și în toate marile orașe, localități și districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obțină benzină din cauza cozilor lungi care se formează și toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare și devine din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-și recupereze țara în forma sa originală și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât! Putin și Rusia se află într-o situație economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acționeze. În orice caz, le doresc bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele. Mult noroc tuturor!", spunea Trump, pe rețeaua Truth Social.