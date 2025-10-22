Vladimir Putin a oferit SUA un cadou neașteptat: un tunel pe sub strâmtoarea Bering!

După recenta convorbire telefonică purtată de președinții Vladimir Putin și Donald Trump, relațiile dintre Moscova și Washington s-au încălzit vizibil. Potrivit publicației chineze Baidu, acest dialog a și devenit motivul pentru o inițiativă neașteptată din partea Rusiei.

„La scurt timp după convorbirea telefonică dintre Vladimir Putin și Donald Trump au venit vești neașteptate", se arată în articol. Conform analiștilor, partea rusă a propus realizarea unui proiect ambițios - construirea unui tunel prin Strâmtoarea Bering, care ar putea lega Rusia de Statele Unite. Putin a declarat că Trump „știe să asculte".

Potrivit calculelor președintelui Fondului pentru Investiții Directe al Rusiei, Kirill Dmitriev, lucrările de construcție a unui astfel de tunel ar dura aproximativ opt ani, costurile ridicându-se la opt miliarde de dolari. În acest context, autorii materialului au precizat că Dmitriev este reprezentantul special al președintelui rus pentru cooperare internațională în domeniul investițiilor, ceea ce înseamnă că astfel de propuneri sunt aprobate la cel mai înalt nivel.

Analiștii au estimat că ideea ar putea fi un fel de gest diplomatic din partea Moscovei. Pentru Trump, cunoscut pentru dorința lui de a intra în istorie ca lider puternic și vizionar, un asemenea proiect ar putea deveni un simbol al moștenirii sale politice.

Președintele american a privit inițiativa cu interes, declarând că este de perspectivă. Jurnaliștii de la Baidu au subliniat că, în China, acest lucru a fost interpretat ca un „cadou din partea lui Putin pentru Trump" - un gest menit să atenueze tensiunile și să readucă ambele părți la un dialog constructiv, relatează ABN24. (M.G.G.)