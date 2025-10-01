Donald Trump vrea ca administrația să folosească "orașele periculoase ca terenuri de antrenament" pentru armată și Garda Națională

Președintele Donald Trump pare să sugereze în declarațiile sale de marți că Departamentul Apărării ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de antrenament" pentru armată și Garda Națională, transmite CNN.

„I-am spus lui Pete [Hegseth] că ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră, Garda Națională, dar mai ales pentru armată, deoarece vom intra foarte curând în Chicago, un oraș mare cu un guvernator incompetent", a declarat președintele în timpul discursului său ținut în fața unui grup de generali și amirali de rang înalt în Quantico, Virginia.

Președintele a continuat apoi cu o poveste despre cum a urmărit reportajele mass-media despre soldații care erau scuipați, spunând, printre altele, că noua politică ar trebui să fie „ei scuipă, noi lovim".

„Oamenii stau în picioare, cu gura la o distanță atât de mare de gura lor, și îi scuipă și țipă la ei. Iar soldatul care stă acolo vrea să-l bată măr pe acel om, dar nu are voie să facă nimic", a spus Trump.

„Eu spun că dacă ei scuipă, noi lovim. E în regulă? Eu cred că da, ei scuipă, e ceva nou. Ei scuipă, noi lovim", a adăugat el.

În aceeași ordine de idei, Trump le-a spus generalilor că, dacă vehiculele militare sau ale poliției sunt lovite cu cărămizi sau alte obiecte, ofițerii ar trebui să „facă orice naiba" vor.

„Ieșiți din mașină și puteți face orice naiba vreți, pentru că acei oameni sunt, acum puteți muri din cauza asta", a spus el.

Trump a mai declarat că administrația sa dezbate posibilitatea de a mări efectivele militare.

„Ne gândim să o mărim pentru că avem atât de mulți oameni și este plăcut să poți renunța la oameni pe baza meritelor, care nu sunt cu adevărat calificați din orice motiv, fizic sau mental, nu mai trebuie să-i accepți, pentru că ai de unde alege și toți vor să fie cu tine", a spus Trump. „Toți vor slujba ta. Vor să fie cu tine. Vor să lucreze cu tine. Îți vor lua chiar și slujba."

Trump a mai spus că nu era mulțumit de persoanele care ocupau anterior funcții înalte în armată.

„Și i-am dat afară pe mulți dintre ei. Vă spun sincer, nu mi-a plăcut să fac asta, dar i-am dat afară pe mulți dintre voi pentru că nu eram mulțumiți, că știm totul despre toată lumea", a spus Trump.

El a menționat că armata s-a confruntat anterior cu dificultăți în recrutare, dar a spus că alegerea sa a făcut „diferența".

„Pot spune că, spre deosebire de acum câțiva ani, când vorbeam cu oameni care erau disperați să găsească oameni și nu reușeau, ce diferență poate face o alegere prezidențială", a spus Trump.