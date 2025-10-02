Șoc total pe bursele mondiale după shutdown-ul din SUA

După shutdown-ul administrativ de la Casa Albă, bursele din SUA scad, în timp în Europa toate pieţele mari sunt pe creştere. Operațiunile guvernului SUA riscă să fie blocate. Indicele BET are +0,25%. La Washington, blocajul bugetar ameninţă să paralizeze multe dintre operaţiunile guvernului SUA pentru prima dată în aproape şapte ani.

Contractele pe indicele S&P 500 au înregistrat o uşoară scădere, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat că va concedia angajaţi federali şi va tăia programe susţinute de democraţi dacă Congresul nu respectă termenul-limită de la miezul nopţii pentru finanţare. Indicele închisese marţi cu un avans de 0,4%, după ce a oscilat între câştiguri şi pierderi minore. Futures-urile asiatice indică pierderi moderate pentru Sydney şi Tokyo, după ce un indice regional a consemnat cea mai lungă serie lunară de creşteri din 2018. Pieţele din Hong Kong sunt închise miercuri, iar China va rămâne închisă până pe 9 octombrie.

S&P 500 a încheiat cel mai bun septembrie din ultimii 15 ani, susţinut de optimismul legat de inteligenţa artificială şi de scăderea ratelor dobânzilor. Titlurile de trezorerie şi aurul au câştigat pentru al treilea trimestru consecutiv. Petrolul a fost stabil miercuri dimineaţă, după două zile de scăderi, în condiţiile în care OPEC+ ia în considerare accelerarea ritmului de creştere a producţiei în lunile următoare. La Washington, blocajul bugetar ameninţă să paralizeze multe dintre operaţiunile guvernului SUA pentru prima dată în aproape şapte ani, ceea ce ar duce la suspendarea serviciilor pentru americani şi la întârzierea salariilor pentru angajaţii federali.

„Putem renunţa la multe lucruri pe care nu le-am dorit, iar acestea ar fi chestiuni democratice", a declarat Trump marţi, în Biroul Oval. „Pur şi simplu nu învaţă. Aşa că nu avem de ales. Trebuie să fac asta pentru ţară." Traderii se tem că shutdown-ul ar putea întârzia publicarea datelor privind ocuparea forţei de muncă (nonfarm payrolls) programate pentru vineri de către Biroul de Statistică a Muncii, ceea ce ar complica decizia Rezervei Federale privind reducerea dobânzilor. Datele economice din ultima lună arată o încetinire a pieţei muncii, în timp ce inflaţia este relativ sub control - deşi încă peste ţinta de 2% a Fed.

„Lucrurile s-ar putea complica dacă shutdown-ul creează un vid de informaţii privind datele despre locuri de muncă şi inflaţie înainte de următoarea decizie a Fed privind dobânzile", a spus Michael Bailey de la FBB Capital Partners. „De asemenea, cu acţiunile şi evaluările aproape de maximele anterioare, veşti proaste chiar şi minore ar putea declanşa o corecţie pe termen scurt."

Traderii vor primi totuşi câteva indicii săptămâna aceasta despre starea pieţei muncii. Raportul JOLTS de marţi a arătat că numărul locurilor de muncă vacante în SUA a rămas aproape neschimbat în august, în timp ce angajările au fost modeste, semnalând o scădere a cererii de forţă de muncă. Datele de miercuri vor oferi mai multe informaţii despre ritmul angajărilor companiilor. Lipsa unor date esenţiale vineri, în cazul unui shutdown, nu ar schimba decizia Fed cel puţin pentru următoarea şedinţă din octombrie, potrivit lui David Seif, economist-şef al Nomura pentru pieţele dezvoltate.

„Cu cât ies mai puţine date, cu atât există mai puţine motive pentru ca Fed să se abată de la dot plot", a spus el marţi la Bloomberg Television. „Dot plot-ul indică o reducere de 25 de puncte de bază în octombrie. Considerăm că aceasta va avea loc, indiferent dacă vor fi sau nu disponibile datele." Între timp, cumpărătorul de minereu de fier controlat de statul chinez a cerut marilor producători de oţel şi traderilor să suspende temporar achiziţiile de noi livrări de la BHP Group, a relatat Bloomberg News. Mişcarea riscă să escaladeze o dispută privind preţurile, care ar putea submina una dintre cele mai importante relaţii comerciale ale gigantului minier.