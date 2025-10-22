Warren Buffett a explicat concret cum ar transforma 10.000 de dolari în 30 de miliarde dacă ar trebui să o ia de la capăt
Postat la: 22.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Majoritatea oamenilor pun întrebări banale la întâlnirile acționarilor. Un bărbat din New York nu a făcut asta. S-a ridicat în picioare la Întâlnirea Anuală a Acționarilor Berkshire Hathaway și l-a întrebat pe Warren Buffett ceea ce toți își doreau să știe cu adevărat.
„Întrebarea mea este: dacă ați începe din nou astăzi, pe la 30 de ani, ce ați face diferit sau la fel în mediul de astăzi pentru a vă repeta succesul? Pe scurt, domnule Buffett, cum aș putea să fac 30 de miliarde de dolari?" Mulțimea a râs. Dar întrebarea a lovit direct în țintă. La acea vreme, Buffett valora aproximativ această sumă. Avansând până în 2025, el deține peste 145 de miliarde de dolari, ceea ce face întrebarea și mai justificată. Buffett nu a pierdut timpul. „Începe devreme", a răspuns el. Aceasta a fost prima regulă. A atribuit succesul începutului timpuriu și parcursului lung - nu doar abilităților, ci și timpului - pentru construirea a ceea ce a numit un bulgăre de zăpadă.
„Partenerul meu de afaceri de mult timp, Charlie [Munger], spunea mereu că lucrul mare este că am început să construim acest bulgăre de zăpadă mic pe un deal foarte lung. Așa că am început de la o vârstă fragedă să rostogolim bulgărele. Și, desigur, bulgărele - natura dobânzii compuse este că se comportă ca un bulgăre de zăpadă lipicios. Și trucul este să ai un deal foarte lung, ceea ce înseamnă fie să începi de foarte tânăr, fie să trăiești foarte mult - să fii foarte bătrân."
Dacă ar începe din nou astăzi, cu doar 10.000 de dolari, nu și-ar schimba metoda: „Aș urma aceeași strategie dacă aș porni acum în lumea afacerilor și investițiilor. Adică, dacă aș ieși astăzi de la școală și aș avea 10.000 de dolari de investit, aș începe să analizez companii. Probabil m-aș concentra pe companii mai mici, pentru că ar lucra cu sume mai mici și există mai multe șanse să fie trecut ceva cu vederea în acest domeniu."
Așa a descoperit Geico, în 1951. Și când a încercat să prezinte ideea marilor firme de investiții, i s-a spus că nu știe despre ce vorbește. Acea lecție a rămas cu el: „Nu te poți aștepta ca altcineva să facă asta pentru tine. Adică, oamenii nu-ți vor spune despre mici investiții minunate. Nu așa funcționează afacerile de investiții."
„Trebuie să-ți urmezi propriul instinct - să înveți ce știi și ce nu știi. În domeniul a ceea ce știi, trebuie să acționezi energic și să profiți de oportunități când le găsești. Și nu trebuie să cauți pe cineva care să fie de acord cu tine. Nu trebuie să cauți pe cineva care să înțeleagă despre ce vorbești. Trebuie să gândești singur. Și dacă faci asta, vei găsi oportunități."
Apoi i-a dat cuvântul lui Munger, partenerul de afaceri de mult timp al lui Buffett și vicepreședinte la Berkshire Hathaway, care nu a încercat să vândă un vis ireal: „Partea dificilă pentru majoritatea oamenilor sunt primii 100.000 de dolari. Dacă începi de la zero, adunarea a 100.000 este o luptă lungă pentru majoritatea oamenilor." Dar cei care reușesc, spune Munger, au, de obicei, trei calități: „Aș spune că oamenii care ajung acolo relativ repede sunt ajutați dacă sunt pasionați de a fi raționali, foarte dornici și oportuniști și cheltuiesc constant mai puțin decât câștigă. Cred că aceste trei lucruri sunt foarte utile."
Buffett a încheiat momentul cu un mesaj care încă contează: „Acest sfat va fi valabil și peste o sută de ani, în investiții. Despre asta este vorba." Indiferent dacă încerci să ajungi la 100.000 de dolari sau la miliarde, strategia nu se schimbă: afaceri bune. Prețuri inteligente. Judecata ta proprie. Nimeni nu ți le va oferi pe tavă. Dar dacă îți rostogolești suficient de mult bulgărele de zăpadă, matematica se ocupă de restul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce e trendul „mukbang" care a ucis deja influenceri - Mănâncă până la epuizare, iar copiii îi privesc fascinați!
E șocant sa vezi tineri care mananca ardei iute ca pe mere, cartofi prajiți in cantitați industriale sau sosuri fluoresc ...
-
De ce își otrăveau femeile din Franța bărbații aducandu-i la limita dintre viață și moarte
În Evul Mediu, in Franța, femeile obișnuiau sa puna o otrava ușoara in micul dejun al soților lor dimineața, Fireș ...
-
ChatGPT i-a adus unei femei din Michigan numerele câștigătoare la loto. Cât a câștigat și avertismentul Loteriei
O femeie din Michigan, SUA, a devenit norocoasa caștigatoare a 100.000 de dolari la loteria Powerball, dupa ce a ales sa ...
-
O sibiancă face bani din ciulinii Bărăganului. Creează buchete și aranjamente florale: "E o plantă pe cât de nedorită, pe atât de frumoasă dacă știi să o pui în valoare"
În urma cu aproape cinci ani de zile o cisnadianca i-a anunțat pe funcționarii din localitate ca vrea sa cultive c ...
-
S-a dat drept nevăzător timp de peste 50 de ani și a luat peste 1 milion de euro dar s-a dat singur de gol și acum riscă o pedeapsă uriașă
Un barbat de 70 de ani din Italia a intrat in vizorul anchetatorilor, fiind acuzat ca a fraudat sistemul de pensii. Dupa ...
-
Cazul Șeicului-fake: Cum a reusit un simplu mic-dejun sa-l dea de gol pe escrocul care a păcalit zeci de miliardari autentici
Ani de zile, un barbat a pretins ca este un șeic bogat, reușind astfel sa pacaleasca zeci de miliardari și investitori d ...
-
Male - o capitală la limită: cum reușește un sfert de milion de oameni să trăiască pe o insuliță minusculă?
O farama de pamant in mijlocul nesfarșitului Ocean Indian. Fara rauri, fara campuri, fara paduri. Doar o rețea densa de ...
-
Fata care s-a transformat în trei băieți: identitatile inselătoare au atacat sexual alte adolescente
O poveste șocanta in care o femeie „inșelatoare și mincinoasa" a folosit identitați masculine false pentru a ataca ...
-
De ce se numește „Bohemian Rhapsody"? De ce durează exact 5 minute și 55 de secunde? Despre ce este de fapt acest cântec?
Single-ul Queen a fost auzit pentru prima data pe 31 octombrie 1975. Se intituleaza „Bohemian Rhapsody" deoarece & ...
-
Giovanni Becali face dezvăluiri din pușcărie: De ce a vomitat Cristi Borcea în prima zi și legătura cu Elena Udrea
Impresarul Giovanni Becali a dezvaluit mai multe povești legate de viața sa in inchisoare, alaturi de alte nume mari din ...
-
O viperă a mușcat un bărbat beat și a murit. Reptila si-a gasit sfârsitul intoxicata cu alcool
Stef Radulic, in varsta de 42 de ani, se intorcea acasa dupa o intalnire de afaceri. Barbatul era beat mort și nu a obse ...
-
Mai tare ca Aramis: Scandal sexual cu un episcop care a fost prins cu 17 amante. O călugăriță l-a pârât din cauză că era geloasă pe o avocată
Un scandal de proporții lovește Biserica Catolica din Peru, dupa ce episcopul Ciro Quispe López, acuzat ca ar fi ...
-
S-a aflat sub ce nume se ascund Ivan și Vladimir, singurii băieți ai lui Putin. Mama copiilor, celebra gimnastă Alina Kabaeva
Cei doi fii ai lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva au primit nume de familie false și sunt menționați in documente d ...
-
Ce să mănânci, pe înțelesul tuturor. Densitate nutritiva și densitate energetică: micro și macro nutrienti, calorii, toxine
Densitate nutritionala Densitatea nutritionala ne spune cat dintr-un nutrient, toxina sau antinutrient avem intr-o anumi ...
-
Ce este "inteligența emoțională" despre care vorbește omul cu cel mai mare IQ de pe Tera
Kim Ung-Yong (nascut la 8 martie 1962, la Seul) este considerat pamanteanul cu cel mai ridicat coeficient de inteligenta ...
-
Ceva foarte ciudat se întâmplă cu visele noastre atunci când renunțăm la cafea
Tot mai mulți subiecti ai studiilor spun ca au observat un efect secundar neobișnuit in momentul cand se lasa de baut ca ...
-
Chinezii își vând online unghiile tăiate: cât costă un kilogram, cine și de ce le cumpără
Considerate un deșeu dezgustator de catre majoritatea, unghiile taiate de la maini au o valoare neașteptata in medicina ...
-
Cum funcționează sutienul care previne infidelitatea o invenție la care nimeni nu s-ar fi gândit
Un student din Japonia a captat recent atenția publicului cu o invenție neobișnuita: un sutien echipat cu un sistem de r ...
-
"Bătrânețea este o boală", sustine un renumit profesor specializat in rejuvenare. El oferă 6 produse naturale anti-ageing
„Îmbatranim nu pentru ca am trait mulți ani, ci pentru ca i-am trait greșit", este ceea ce spun medicii care ...
-
Dezvăluire neașteptată făcută de o vedetă OnlyFans care a câștigat într-un an și jumătate 80 de milioane de dolari: "Sunt virgină și mă simt ciudată uneori"
Sophie Rain este vedeta pe OnlyFans și a caștigat, doar intr-un an și jumatate, nu mai puțin de 80.138.033,96 de dolari. ...
-
Al treilea război mondial? Profețiile înfricoșătoare ale Babei Vanga și Nostradamus pentru decembrie 2025
Printre cei mai cunoscuți vizionari raman Nostradamus și Baba Vanga, ale caror profeții continua sa fie reinterpretate ș ...
-
Hai, că ne-am prins cum e cu kebabul! "Dönerul aparține de fapt Germaniei. Turcia a pierdut războiul"
Turcia a renunțat la o propunere controversata care ar fi insemnat reguli stricte pentru prepararea kebabului döner ...
-
Gigi Becali, urmărit de nepalezi prin tot Bucureștiul: "Și-au dat vorbă între ei. Eu când îi văd... Și nu sunt ortodocși"
Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becal, a dezvaluit ca e urmarit prin tot Bucureștiul de muncitorii nepalezi care a ...
-
Infiorător. O femeie a recunoscut că a ținut 20 de ani cadavrul fiicei sale ascuns într-un congelator
O femeie din Tokyo a fost arestata dupa ce a recunoscut ca a ascuns timp de doua decenii cadavrul fiicei sale intr-un co ...
-
Studiu revoluționar: Renunțarea la ora de vară ar putea salva milioane de oameni de la AVC și obezitate
Renunțarea la ora de vara ar putea salva sute de mii de vieți in SUA, arata un nou studiu publicat in revista PNAS. Potr ...
-
Gestul controversat făcut de Erika Kirk după ce l-a îmbrățișat pe Donald Trump l-a bulversat până si pe Grok AI
La ceremonia de comemorare a lui Charlie Kirk, fondatorul Turning Point USA, un moment emoționant a starnit controverse ...
-
Înjunghiat de interlopi. Panică în familia manelistului Tzancă Uraganu
Tzanca Uraganu, pe numele real Andrei Velcu, trece prin momente dificile, alaturi de soția sa, Lambada. Frații Lambadei ...
-
Dieto-scandal: "Date eronate!" Nutriționista Mihaela Bilic e acuzată de fake news de vicepreședintele Colegiului Medicilor
Nutriționista Mihaelei Bilic este acuzata de fake news de Colegiul Medicilor. Totul a pornit dupa ce Bilic a publicat pe ...
-
Un câine polițist a făcut o captură impresionantă. Raven a condus ofițerii la drogurile și banii îngropați de traficanți sub podea
Un caz recent din Marea Britanie arata inca o data cat de importanți sunt cainii polițiști in lupta impotriva traficului ...
-
Viața și povestea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan - Soacra președintelui, despre decizia celor doi de a nu se căsători: Nu sunt mulțumită
Nicușor Dan și Mirabela Gradinaru sunt impreuna de peste doua decenii și au doi copii impreuna. Deși nu sunt casatoriți ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu