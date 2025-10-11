Vladimir Putin atacă Premiul Nobel pentru Pace, iar Donald Trump îi dă dreptate public

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Premiul Nobel pentru Pace şi-a pierdut credibilitatea, câştigând recunoştinţa preşedintelui american Donald Trump.

Comitetul Nobel norvegian a acordat Premiul Nobel pentru Pace 2025 liderului opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, în ciuda faptului că Trump a candidat deschis pentru această distincţie. „Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. ... În opinia mea, aceste decizii au adus prejudicii enorme prestigiului acestui premiu", a declarat Putin reporterilor în timpul unei vizite în Tadjikistan.

Putin a continuat să laude eforturile lui Donald Trump de menţinere a păcii în întreaga lume. „(Trump) face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii", a declarat Putin. Comentariile au fost primite cu căldură de Trump, care i-a mulţumit public lui Putin pe platforma sa de socializare Truth Social. „Mulţumesc preşedintelui Putin!", a scris el.