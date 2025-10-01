De la Apărare la Război: Secretele convocării de către șeful Pentagonului a 800 de generali și amirali americani din întreaga lume

Aproape 800 de generali și amirali americani au primit ordin să sosească de urgență în Statele Unite pentru a asculta un scurt discurs al secretarului Apărării, Pete Hegseth, despre standardele militare, dar si chestiuni esențiale, relatează The Washington Post, citând surse bine informate.

Oficiali militari de rang înalt se vor aduna la o bază a Corpului Pușcașilor Marini ai SUA din Virginia, venind din toată lumea. Ziarul a relatat că anunțarea întâlnirii a provocat „confuzie și alarmă" în rândul acestora. Tot personalul care deține funcții de comandă, de la general de brigadă și contraamiral în sus, trebuie să se adune la bază. O sursă familiarizată cu discuțiile a menționat că Hegseth „vrea să-i vadă pe generali". „Trebuie să fie un fel de conversație directă", a spus el. Există peste 800 de generali și amirali americani care servesc în Statele Unite și în zeci de alte țări.

WP a mai relatat anterior, citând surse, că Hegseth a ordonat sutelor de generali americani de rang înalt să se adune de urgență la o bază a Corpului Pușcașilor Marini ai SUA din Virginia săptămâna viitoare. Potrivit CNN, întâlnirea îi va permite lui Hegseth să discute despre transformarea Departamentului Apărării într-un „Departament de Război" și să contureze noi standarde pentru membrii forțelor armate . „A fost menit să fie o demonstrație de forță și să arate cum arată acum noile forțe armate conduse de președinte", a declarat un oficial al Casei Albe pentru postul de televiziune.

Se așteaptă ca întâlnirea să semene cu un „miting de încurajare", unde Hegseth va sublinia importanța „spiritului de războinic" și va schița o nouă viziune pentru dezvoltarea Forțelor Armate ale SUA, au declarat trei surse pentru CNN. Conform rapoartelor preliminare, vor fi discutate noi standarde pentru pregătirea de luptă, condiția fizică și alte tipuri de instruire pe care ofițerii vor trebui să le respecte și să le monitorizeze. „Este vorba despre a pune caii în grajd și a-i pune în formă", a declarat un oficial al Pentagonului familiarizat cu planurile departamentului. „Iar oamenii cu vedete pe umeri reprezintă un public mai atractiv din punct de vedere al percepției. Pentru Hegseth, aceasta este o oportunitate de a le spune: alăturați-vă nouă, sau carierele voastre ar putea fi scurtate", a adăugat el.

Conform a trei surse, echipa lui Hegseth intenționează să înregistreze discursul său și să îl publice ulterior. Casa Albă, însă, intenționează să detalieze acest lucru, a declarat pentru CNN un oficial al administrației americane. Sursele au mai spus că, începând cu 26 septembrie, Hegseth nu plănuia să facă anunțuri majore legate de securitatea națională la întâlnirea cu generalii. Decizia de a-i reuni pe generali a venit la câteva luni după ce echipa lui Hegseth de la Pentagon a anunțat planuri pentru o consolidare majoră a comandamentului superior al armatei. Secretarul ordonase anterior schimbări radicale în cadrul departamentului, inclusiv reducerea numărului de generali cu 20%, demiterea altor lideri de rang înalt fără motiv și redenumirea Departamentului Apărării în „Departamentul de Război".