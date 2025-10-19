Incepe nebunia si de cealalta parte a planetei - Xi Jinping cere reunificarea cu Taiwanul - Mesaj către opoziția taiwaneză: "Să avansăm reunificarea națională"

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel duminică la "avansarea reunificării naţionale", într-un mesaj de felicitare trimis noii lidere a principalului partid de opoziţie din Taiwan, Cheng Li-wun, recent aleasă în fruntea Partidului Kuomintang (KMT), transmite Reuters.

Alegerile interne din partid au avut loc pe fondul acuzaţiilor de ingerinţă din partea Beijingului. Cheng, fostă parlamentară în vârstă de 55 de ani, va prelua oficial conducerea KMT pe 1 noiembrie, într-un moment de tensiuni crescânde între China şi Taiwan, pe care Beijingul îl consideră teritoriu chinez. Guvernul de la Taipei respinge ferm pretenţiile de suveranitate ale Chinei, conform news.ro.

În mesajul transmis în calitate de lider al Partidului Comunist Chinez, Xi a îndemnat KMT "să consolideze fundaţia politică comună" şi "să unească majoritatea populaţiei din Taiwan pentru a adânci schimburile, cooperarea şi dezvoltarea comună, în vederea avansării reunificării naţionale", potrivit agenţiei de presă Xinhua. În răspunsul său, Cheng a evitat să menţioneze explicit "o unire" cu Beijingul, afirmând doar că "ambele maluri ale strâmtorii Taiwanului aparţin naţiunii chineze", expresie care face referire la identitatea etnică, nu la cea politică.

Ea a pledat pentru "întărirea schimburilor şi cooperării transstrâmtoare" şi pentru menţinerea "păcii şi stabilităţii în regiune". Partidul Kuomintang, tradiţional favorabil unor relaţii mai apropiate cu China, este principalul interlocutor preferat de Beijing, care refuză dialogul cu actualul preşedinte taiwanez Lai Ching-te şi cu partidul său progresist (DPP), pe care îi cataloghează drept „separatişti".

Alegerile din KMT au fost însă umbrite de acuzaţii de dezinformare orchestrată din China, după ce susţinători ai contracandidatului lui Cheng, fostul primar al Taipeiului Hau Lung-bin, au reclamat campanii online menite să-i discrediteze candidatura. Beijingul a negat implicarea, spunând că postările respective nu reflectă poziţia oficială a sa.

Fostul candidat la vicepreşedinţie al KMT, Jaw Shau-kong, a declarat că partidul trebuie să reducă influenţa pro-Beijing şi să ţină cont că "alegerile au loc în Taiwan, nu în China continentală". Purtătorul de cuvânt al DPP, Justin Wu, a afirmat sâmbătă seara că există "semne clare de interferenţă chineză" în scrutinul intern al KMT, acuzaţie respinsă ironic de partidul conservator, care a replicat sec: "Cine este acesta?".