Există semne clare că Summit-ul de la Budapesta a fost anulat. O întâlnire directă Trump-Putin nu este în pregătire "în viitorul imediat"

O întâlnire directă între președinții Donald Trump și Vladimir Putin "nu este planificată în viitorul apropiat", a dezvăluit o sursă de la Casa Albă.

Această informație este transmisă de BBC în seara de 21 octombrie 2025, după ce, acum trei zile, președintele Trump anunța că urmează să se întâlnească cu președintele Putin, la Budapesta, "în următoarele două săptămâni", pentru a pune capăt „acestui război rușinos dintre Rusia și Ucraina".

Noua declarație, atribuită unui oficial (nenominalizat) de la Casa Albă, sugerează că întâlnirea de la Budapesta, dintre liderul american și liderul rus, nu va mai avea loc.

Înaintea întâlnirii de la Budapesta a celor doi președinți, urma să aibă loc o întâlnire "pregătitoare", chiar în această săptămână, între secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Casa Albă a transmis însă că Rubio și Lavrov au avut o convorbire „productivă" prin telefon, iar din acest motiv o întâlnire directă între Rubio și Lavrov nu mai este „necesară".

Casa Albă nu a prezentat motivul pentru care întâlnirea dintre Rubio și Lavrov a fost anulată. Dar surse americane au dezvăluit că Rubio şi Lavrov ar avea opinii diferite cu privire la un posibil sfârşit al războiului dus de Rusia în Ucraina.

Luni, președintele Trump a sugerat o înghețare a actualului conflict pe actuala linie a frontului, de pe teritoriul Ucrainei.

„Să fie așa cum este", a spus Trump, acceptând implicit menținerea regiunii Donbas, din estul Ucrainei, sub controlul Rusiei.

Dar regimul Putin a respins de mai multe ori propunerea de înghețare a conflictului pe actuala linie a frontului, dintre cele două armate.

Rusia este interesată doar de „pace durabilă, pe termen lung", a declarat ministrul Lavrov, marți, sugerând că înghețarea actualei linii a frontului ar aduce doar un armistițiu temporar.