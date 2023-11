Pierderea unor fonduri UE de peste un miliard de euro: Ministrul Agriculturii Florin Barbu a uitat sa efectueze plata catre fermieri!

De la data de 16 Octombrie 2023 pana la data de 30 Noiembrie 2023 APIA din cadrul Ministerului Agriculturii trebuie sa finalizeze platile la hectar destinate fermierilor din sectorul vegetal.

Subliniem ca finalizarea platilor in acest interval de timp mentionat mai sus da dreptul Romaniei sa ceara spre decontare de la Comisia Europeana aceste sume care in mod automat sunt rambursate Romaniei in primul trimestru al anului 2024. Suma estimata este de 1,4 miliarde euro.

Faptul ca pana la aceasta data Ministerului Agriculturii condus de Florin Barbu nu a promovat legislatia specifica care sa faca posibile platile de 1,4 miliarde va duce la o rambursare a sumelor de la Uniunea Europeana peste aproximativ 8 luni de zile, astfel Bugetul de Stat este prejudiciat cu suma de aproximativ 73 Milioane de Euro reprezentand dobanzile bancare pentru sumele imprumutate de statul roman de la banci in vederea efectuarii platilor de la Bugetul de Stat catre fermierii din sectorul agricol.

Desi cererile de plata au fost depuse de catre fermieri inca din luna Mai 2023, Ministrul Barbu Florin a neglijat cu buna stiinta nevoile fermierilor, in conditiile unui an agricol secetos, cu productii scazute si preturi care nu acopera costul de productie al acestora, determinand un blocaj financiar in sector prin incapacitatea de a finanta noile culturi agricole.

Ministrul Florin Barbu uns de Paul Stanescu la Ministerul Agriculturii, de cand a preluat postul de Ministru al Agriculturii a absentat in mod repetat la toate intalnirile cu delegatiile Comisiei Europene, OCDE si alte orrganisme cu care Romania are parteneriate strategice, fiind incapabil sa inteleaga mecanismele Politicii Agricole Comune, desfasurandu-si activitatea intr-un AUTISM continuu, fara sa organizeze nici macar o sedinta a Colegiului Ministerial in care sa se consulte cu Secretarii de Stat si cu Autoritatea de Management.

Mai mult, domnul Ministru Florin Barbu s-a ocupat personal si in mod direct de promovarea unui Ordin de Ministru ce sta in pixul lui care sa asigure plata pentru stuful din Delta Dunarii al sefului lui direct de partid Paul Stanescu ce detine peste 40,000 de Hectare prin intermediul fiului sau.