Alexandru Nazare a reusit cu toata austeritatea sa găseasca bani pentru finantarea Campionatelor Mondiale de înot pentru juniori

Ministrul de Finanțe Alexandru nazare a găsit o scăpare în bugetul pe 2025. Organizarea în România a Campionatelor Mondiale de înot pentru juniori este o competiţie ce nu a fost prinsă în proiectul de buget de la începutul anului. După succesul lui David Popovici de la Campionatul mondial de înot din Singapore, România investește și ea în înot. S-a reuşit identificarea unei surse fezabile de finanţare astfel că situaţia a fost deblocată, a anunţat marţi Nazare.

"Într-un context financiar dificil ca cel de acum, în care nu toţi se simt avantajaţi de deciziile pe care suntem nevoiţi să le luăm pentru a redresa economia, prioritizarea resurselor este o alegere extrem de dificilă. Vedem foarte clar semnalele din spaţiul public şi vă asigur că analizăm atent nevoile şi facem toate eforturile pentru a asigura resurse, în limitele fragile ale bugetului din acest an. Atunci când vorbim despre priorităţi reale, despre momente care dau sens şi perspectivă României, sunt încrezător că vom găsi soluţii. Mă bucur să anunţ că zilele acestea, împreună cu echipa de la Ministerul Finanţelor, am reuşit să deblocăm situaţia financiară pentru organizarea Campionatelor Mondiale de înot pentru juniori - un eveniment unic pentru ţara noastră, care va aduce peste 900 de sportivi din 124 de ţări în România. O miză majoră pentru sport şi o ocazie extraordinară de promovare, în faţa unei lumi întregi", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că această competiţie nu a fost prinsă în proiectul de buget de la începutul anului şi a mulţumit Cameliei Potec, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, şi lui Mihai Covaliu, preşedintele COSR, pentru colaborare, pentru implicare, dar şi pentru "modul în care cred în şansa României de a face performanţă la cel mai înalt nivel". "Astfel de evenimente înseamnă mai mult decât sport, transmiţând un mesaj pentru întreaga societate: performanţa se clădeşte prin muncă, perseverenţă şi curaj. Avem nevoie de acest mindset, nu doar în sport, ci şi în economie şi administraţie", susţine Alexandru Nazare.