Celebrul fan care a jurat să nu se tundă până când United nu leagă 5 victorii renunță la provocare: "Nu mai suport! M-am săturat de toate astea!"
Postat la: 23.10.2026 |
Frank Ilett, fanul lui Manchester United care jurase să nu se tundă până când echipa nu câștigă cinci meciuri la rând, a renunțat după 746 de zile. A fost văzut începând să-și taie părul într-o transmisiune live.
„M-am săturat de toate astea. Nu mai pot continua! Iubita m-a părăsit din cauza părului ăstuia", a spus britanicul în timpul transmisiunii, potrivit Corriere. S-a plâns că părul i-a crescut prea mult, că îl deranjează și că uneori îi miroase chiar a pește. „Manchester United nu mă va mai ajuta să duc la capăt provocarea. Îmi cer sincer scuze tuturor fanilor lui Manchester United. Nu mai suport", ar fi adăugat el.
Ilett credea că lansează un pariu nevinovat atunci când a promis, în octombrie 2024, că nu se tunde până la cinci victorii consecutive ale „diavolilor roșii". Până la 743 de zile, adică acum câteva zile, Manchester United jucase 100 de meciuri fără să reușească seria. Între timp, părul i-a crescut atât de mult încât era nevoie de o echipă de trei oameni, cu perii și multă răbdare, ca să-l facă să devină prezentabil. Contul lui de Instagram, The United Strand, a ajuns la 1,5 milioane de urmăritori.
De la începutul provocării, pe banca lui United s-au perindat cinci antrenori. Erik ten Hag a fost primul, urmat de interimarul Ruud van Nistelrooy, care s-a oprit la două victorii la rând. A venit apoi Ruben Amorim, care n-a trecut niciodată de trei succese consecutive și a ajuns între timp antrenor la AC Milan. Nici scurtul mandat al lui Darren Fletcher nu a adus seria mult așteptată.
Cel mai aproape a fost Michael Carrick, cu patru victorii la rând în fața lui Manchester City, Arsenal, Fulham și Tottenham. Al cincilea meci, cu West Ham, s-a terminat 1-1, iar londonezii, care aveau să retrogradeze la final de sezon, au resetat numărătoarea. Reacția lui Ilett, transmisă live, a fost urmărită atunci de peste 160.000 de oameni. Ilett a promis că, odată tuns, va dona părul unei organizații caritabile, care face peruci din păr natural pentru copiii care și-au pierdut părul.
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