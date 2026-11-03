Absolut incredibil: Atacantul celor de la Tenerife a murit, în urma accidentării groaznice suferite în meciul de aseară

CD Tenerife a anunţat, marţi, că fotbalistul Jesús de Miguel, care a ajuns luni la spital în urma unei ciocniri violente la meciul cu Andorra, a încetat din viaţă. Jucătorul avea 30 de ani.

"Copleşiţi de durere, cu un nod în gât şi neputând să credem că acest lucru este adevărat, noi, cei de la CD Tenerife, anunţăm tragicul deces al lui Jesús de Miguel Alameda, survenit marţi, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00.

Nu există cuvinte de mângâiere; nu există absolut nimic care să atenueze acest sentiment copleşit de tristeţe. Suntem alături de familia sa îndurerată, alături de cei dragi, alături de toată comunitatea suporterilor din Tenerife care astăzi plânge această cruntă pierdere.

Familia lui Jesús de Miguel mulţumeşte pentru fiecare gest de sprijin primit şi solicită, din toată inima, respect maxim pentru intimitatea sa, în aceste momente teribile", este anunţul clubului.

Luni, meciul din etapa a 12-a a Diviziei a II-a spaniole dintre Tenerife şi Andorra a fost întrerupt după o ciocnire violentă dintre portarul echipei Andorra, Jesus Owono, şi atacantul advers, Jesus de Miguel.

Jesus de Miguel a rămas întins pe teren, apoi şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost transportat cu ambulanţa la spital pentru a fi supus unor examinări de urgenţă. El ar fi suferit un stop cardiac în timpul transportului către secţia de urgenţe a spitalului şi ar fi fost resuscitat în ambulanţă.

Marţi dimineaţă, Tenerife a anunţat că Jesus de Miguel a suferit o deteriorare a stării neurologice în spital, iar ulterior clubul a anunţat decesul.