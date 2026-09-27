Cornel Dinu, nemilos cu strategia lui Gheorghe Hagi și prestația lui Ianis Hagi din meciul cu Suedia

Aflat la prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor, selecționata României a suferit o înfrângere pe terenul Suediei, scor 1-2. Rezultatul și prestația tricolorilor au atras critici dure din partea fostului mare internațional Cornel Dinu, care a analizat în detaliu deciziile tactice și selecția făcute de selecționerul Gheorghe Hagi.

Fostul lider al naționalei de la Campionatul Mondial din 1970 a contestat deschis sistemul cu trei fundași centrali și intenția anunțată de Hagi de a roti masiv lotul de la o partidă la alta. În opinia lui Dinu, echipa națională are nevoie de stabilitate și omogenitate pentru a obține rezultate, nu de schimbări permanente în primul "11".

Pentru România urmează alte trei partide în grupa de Liga Națiunilor: meciul de pe teren propriu cu Bosnia (28 septembrie), deplasarea din Polonia (2 octombrie) și confruntarea de acasă cu Suedia (5 octombrie), scrie gsp.ro.

„Se vorbește mult mai mult decât se joacă. Se dovedește că e diferență între a vorbi și a crea fotbal. Suntem în stadiul de a căuta o formulă de echipă.

Sunt și tentațiile astea de a veni cu 40 de jucători pentru cele 4 meciuri, iar de aici se dispare ideea că echipa de bază trebuie să fie o echipă cu omogenitate, în care se fac puține schimbări. Echipa care are stabilitate are și succes. E o schimbare în mentalitate generală a fotbalului.

Diferența de valoare individuală e clară. La noi mai intervine faptul că avem o echipă mai în vârstă, jucătorii pe care se mizează nu prea joacă la echipele de club. Suedia a câștigat fără să forțeze. A lăsa impresia că joacă la trecerea timpului și că ar marca cât ar dori dacă ar forța.

Putem trage concluzii despre echipa națională abia după jocul din Polonia. Mă așteptam la un joc mai compact în ce înseamnă blocul funcțional al echipei, care a arătat o intenție de a face pressing avansat.

Ideea de a jucat cu 3 fundași centrali nu e cea mai inspirată, mai ales dacă ne uităm la cum a jucat Ghiță. Mai bine ai prezență mai consistentă în terenul advers decât să te blindezi cu 7 jucători în propriul careu", și-a început Cornel Dinu discursul, la Prima Sport 1.

Întrebat despre prestația lui Ianis Hagi, Cornel Dinu a declarat:

„Se vede că Ianis nu joacă la echipa de club. Nu se poate discuta de subiectivism aici. Se mizează pe calitățile pe care le-a demonstrat în trecut, nu în prezent. Schimbările din repriza a doua nu au adus absolut nimic, niciun fel de agresivitate și de consistență în jocul naționalei".

„În general, formula de apărători centrali a noastră e formată din jucători lenți, lucru ăsta se vede și la Drăgușin, și la Coubiș, și la Ghiță. Coubiș a fost folosit în general în partea stângă a defensivei în trecut, acum a jucat mai în dreapta.

Nu e o soluție, cred că trebuie să jucăm cu doi fundași centrali. Drăgușin a fost tot timpul cu o fracțiune de secundă mai lent decât atacanții adverși și la Fiorentina", a completat Cornel Dinu.

Cornel Dinu a avut doar doi remarcați din echipa României, pe Andrei Rațiu și Nicușor Bancu, fundașii laterali titulari.

Rațiu a confirmat capacitatea de efort pe care o știm, în aceeași măsură și Bancu. Restul rămân datori la echipa națională.

Cornel Dinu a încheiat cu un mesaj pentru Gică Hagi și „săgeți" către FRF:

„Nu pot să fiu optimist privind capacitatea de a constitui o națională din jucătorii noștri actuali. Avem doar câțiva care sunt titulari în campionate de top, spune totul despre decăderea începută de vreo 10-12 ani.

Hagi e incontestabil un om care a dovedit că știe fotbal, un jucător excepțional, poate cel mai bun din istoria României, dar de aici și până la a crea o echipă națională e altceva, Hagi trebuie să dovedească capacitatea de a crea o națională".