Doliu în fotbalul românesc. Nae Ungureanu, legenda Craiovei Maxima, a murit la 69 de ani

Nae Ungureanu, unul dintre fotbaliștii emblematici ai Universității Craiova și membru al legendarei generații Craiova Maxima, a murit la vârsta de 69 de ani. Fostul fundaș, care a evoluat și pentru Steaua, se confruntase în ultimii ani cu probleme de sănătate.

Decesul lui Nae Ungureanu a fost anunțat vineri dimineață, pe rețelele de socializare, de Silviu Bogdan, fost angajat al Universității Craiova și apropiat al foștilor jucători ai clubului, potrivit ProSport.

„Incredibil! A încetat din viață legenda Nae Ungureanu! Dumnezeu să te odihnească în pace, nea Nae", a transmis Silviu Bogdan.

Nae Ungureanu, unul dintre fotbaliștii Craiovei Maxima

Nae Ungureanu a rămas în istoria fotbalului românesc în special pentru perioada petrecută la Universitatea Craiova, unde a făcut parte din celebra generație cunoscută drept Craiova Maxima.

Fostul fundaș a devenit astfel unul dintre numele asociate unei perioade emblematice din istoria clubului oltean.

Ulterior, Nae Ungureanu a evoluat și pentru Steaua, inclusiv în perioada generației care a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989.

Nae Ungureanu suferise un accident vascular cerebral în 2021

Fostul fotbalist se confruntase cu probleme de sănătate în ultimii ani.

În 2021, Nae Ungureanu a suferit un accident vascular cerebral și a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova.

La acel moment, fostul jucător al Universității Craiova a rămas mai multe zile internat, sub supravegherea medicilor.

Dispariția lui Nae Ungureanu, la vârsta de 69 de ani, lasă fotbalul românesc fără unul dintre jucătorii reprezentativi ai generației Craiova Maxima.