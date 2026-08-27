Campania României în Nations League: cât de departe pot ajunge Tricolorii?
Postat la: 27.08.2026 |
România își începe campania în Nations League 2026/27 pe 25 septembrie, în deplasare, împotriva Suediei. Este primul meci oficial din cel de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei și marchează debutul într-o grupă din care mai fac parte Polonia și Bosnia și Herțegovina.
Toate cele șase meciuri vor fi analizate în avans atât de presa din România, cât și de site-uri de pronosticuri precum https://legalbet.ro/ponturi/, unde experții în pariuri publică analize înaintea partidelor, bazate pe forma recentă, rezultatele meciurilor directe și disponibilitatea jucătorilor din lot. O mare parte dintre aceste informații sunt deja disponibile, iar ele indică o grupă mult mai dificilă decât cea pe care România a depășit-o în sezonul 2024/25.
Adversarii României din Grupa B4
Tragerea la sorți de la Bruxelles, din 12 februarie, a repartizat România în Liga B, Grupa 4. Inițial, Kosovo urma să ocupe al patrulea loc din grupă, însă regulile UEFA nu permit ca Kosovo și Bosnia să fie repartizate împreună, astfel că Suedia a fost mutată în această grupă.
Două dintre cele trei adversare au evoluat în luna iunie în America de Nord. Suedia a învins Tunisia cu 5-1, a pierdut cu același scor în fața Țărilor de Jos și a remizat 1-1 cu Japonia, calificându-se în șaisprezecimile de finală, unde a fost învinsă de Franța cu 3-0. Lotul lui Graham Potter îi include în continuare pe Viktor Gyökeres și Alexander Isak, care formează unul dintre cele mai bine cotate cupluri de atacanți de la turneu.
Bosnia a ajuns mai departe decât reușise vreodată până acum. Echipa lui Sergej Barbarez a remizat cu Canada, a pierdut în fața Elveției, a învins Qatarul cu 3-1, iar apoi a fost eliminată de Statele Unite, scor 2-0, în primul său meci din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale.
Polonia a rămas acasă după ce a pierdut finala barajului de la Solna cu 3-2, Gyökeres marcând golul decisiv cu două minute înainte de final.
Din perspectiva României, Bosnia este adversara care contează cel mai mult. A obținut toate cele șase puncte în fața Tricolorilor în preliminariile Cupei Mondiale, câștigând cu 1-0 la București și cu 3-1 la Zenica.
Programul complet al meciurilor
Această ediție se desfășoară în doar două ferestre internaționale, în loc de cele trei obișnuite. Patru meciuri sunt programate într-un interval neîntrerupt, de la sfârșitul lunii septembrie până la începutul lui octombrie, iar ultimele două vor avea loc în noiembrie. Toate partidele încep la ora 21:45, ora României.
|
Data
|
Meci
|
Locație
|
Vineri, 25 septembrie
|
Suedia - România
|
Deplasare
|
Luni, 28 septembrie
|
România - Bosnia
|
Acasă
|
Vineri, 2 octombrie
|
Polonia - România
|
Deplasare
|
Luni, 5 octombrie
|
România - Suedia
|
Acasă
|
Sâmbătă, 14 noiembrie
|
România - Polonia
|
Acasă
|
Marți, 17 noiembrie
|
Bosnia - România
|
Deplasare
Un program atât de condensat nu îl avantajează pe un selecționer care încă își construiește echipa. Hagi are la dispoziție o singură reunire a lotului pentru a pregăti patru meciuri, fără timp să corecteze un început slab înaintea următoarei partide.
Cum funcționează promovarea și retrogradarea
Poziția ocupată la final în Liga B poate avea consecințe foarte diferite.
● Locul 1 aduce promovarea directă în Liga A● Locul 2 înseamnă un baraj împotriva unei echipe clasate pe locul 3 în Liga A● Locul 3 înseamnă un baraj împotriva unei echipe clasate pe locul 2 în Liga C● Locul 4 duce la retrogradarea directă în Liga C
Aceste meciuri de baraj se vor disputa în perioada 25-30 martie 2027. România a promovat din Liga C în urmă cu doar doi ani, după ce a câștigat o grupă din care mai făceau parte Kosovo, Cipru și Lituania, astfel că ultimul loc reprezintă un risc real, nu doar unul teoretic.
Legătura cu EURO 2028
UEFA a confirmat modul în care Nations League va influența calificările pentru turneul găzduit de Regatul Unit și Irlanda. Cele 12 câștigătoare de grupă și cele mai bune opt echipe clasate pe locul secund se califică direct, iar două locuri sunt rezervate celor mai bine clasate țări gazdă care nu reușesc să obțină calificarea. Locurile rămase vor fi decise prin barajele din martie 2028, la care vor participa celelalte echipe clasate pe locul al doilea în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupă din Nations League care nu s-au calificat deja.
Formularea merită citită cu atenție. Doar echipele care termină pe primul loc în grupa lor din Nations League intră în această plasă de siguranță. Locul al doilea este important pentru promovarea în Liga A, dar nu oferă nicio garanție suplimentară în cursa pentru calificarea la Campionatul European.
Mai există un motiv pentru care fiecare punct contează. Tragerea la sorți pentru preliminarii va avea loc la Belfast, pe 6 decembrie 2026, imediat după încheierea acestei campanii, iar rezultatele din Nations League vor influența urnele valorice.
Prima campanie oficială a lui Gheorghe Hagi
Hagi a fost numit selecționer pe 20 aprilie 2026, în baza unui contract care acoperă două campanii de calificare, Federația stabilind EURO 2028 drept obiectiv. Până acum, a condus echipa în două meciuri, ambele amicale disputate în iunie. România a remizat 1-1 la Tbilisi cu Georgia și a învins Țara Galilor cu 2-1 la București, iar pentru al doilea meci Hagi a trimis în teren un unsprezece de start complet diferit.
Cele două evoluții arată că selecționerul încă testează jucători, în loc să fi stabilit deja o formulă de bază. Va ajunge la Stockholm fără un rezultat oficial pe care să poată construi și fără perioada extinsă de pregătire din vară de care beneficiază, de obicei, majoritatea antrenorilor înaintea primei campanii.
Jucătorii pe care se va baza România
Radu Drăgușin este principalul reper al defensivei, iar transferul său din această vară, făcut pentru a beneficia de mai multe minute de joc, contează pentru națională mai mult decât orice altă mutare individuală. Andrei Rațiu aduce viteză pe partea dreaptă și multe centrări.
Ianis Hagi rămâne cea mai constantă sursă de creativitate, iar centrarea sa a dus la golul victoriei marcat de Virgil Ghiță împotriva Austriei, în octombrie 2025. Dennis Man duce mingea în față din zonele laterale, în timp ce Nicolae Stanciu și Răzvan Marin controlează ritmul jocului la mijlocul terenului.
Poziția care rămâne încă fără un titular clar este cea de atacant central. Daniel Bîrligea, Louis Munteanu și Denis Drăguș au fost folosiți cu toții în ultimul an, fără ca vreunul dintre ei să se impună definitiv ca titular.
Ce spun cifrele despre șansele României
Football Meets Data a analizat grupa după tragerea la sorți și a estimat următoarele probabilități pentru ocuparea primului loc:
● Polonia - 45%● Suedia - 24%● România - 21%● Bosnia - 10%
Aceste estimări par acum depășite într-o anumită privință. Între timp, Bosnia a ajuns în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, iar Polonia a avut o primăvară dificilă, astfel că diferența dintre echipele din fruntea grupei este mai mică decât sugera modelul în februarie. România ocupa locul 52 în clasamentul FIFA publicat pe 20 iulie, următoarea actualizare fiind programată pentru 7 octombrie.
Un obiectiv realist pentru Tricolori
Câștigarea Grupei B4 ar însemna ca România să învingă echipe care tocmai au avut rezultate mai bune decât ea pe o scenă mai importantă. Locul al doilea este însă un obiectiv realizabil, mai ales dacă dubla de acasă cu Bosnia și Suedia, din fereastra septembrie-octombrie, aduce cel puțin patru puncte.
Pentru asta, trebuie îndeplinite trei condiții. Hagi trebuie să stabilească rapid un prim unsprezece de bază, Drăgușin trebuie să ajungă în formă și să joace constant la club, iar România trebuie să evite golurile primite pe final de meci, așa cum s-a întâmplat împotriva Bosniei la Zenica.
Locul al patrulea este scenariul despre care nimeni nu vorbește la București, dar ar anula progresul făcut din 2024 și ar trimite echipa înapoi în Liga C. Între aceste două extreme se află rezultatul cel mai probabil: o clasare la mijlocul grupei, care ar menține România în Liga B și ar însemna că drumul spre EURO 2028 ar trece prin preliminariile obișnuite, nu printr-o cale alternativă oferită de Nations League.
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