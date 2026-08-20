Doi motocicliști au murit în timpul calificărilor pentru Manx Grand Prix

Sam Naughton și Mauro Poncini au murit în timpul calificărilor contând pentru Manx Grand Prix la motociclism, de pe Insula Man.

Naugton, din Castletown, a murit miercuri după un accident care a avut loc la Doran's Bend, în secţiunea vestică a traseului, după cum transmite BBC.

În vârstă de 37 de ani, Sam lua parte pentru a doua oară la această competiție. Își făcuse debutul pe circuitul montan de 37,7 mile cu ocazia ediției din 2025.

Mauro Poncini și-a pierdut viața într-un accident la Cruickshanks, în primul tur al sesiunii de calificări de marți seara.

„Manx Grand Prix Races transmite cele mai sincere condoleanţe soţiei sale, Charlotte, copiilor săi, Bonnie, Liam, Jesse şi Parker, familiei şi prietenilor săi", au transmis organizatorii după decesul lui Naughton.

Cursele de la MGP vor lua sfârșit duminică, 28 august.