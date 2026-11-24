Directorul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf", Radu Dan Septimiu Popa, a transmis pe 14 noiembrie 2026 o scrisoare deschisă președintelui Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Constantin-Bogdan Matei. Documentul acuză blocarea fondurilor, riscul deconectării de la utilități și o succesiune de verificări resimțite ca hărțuire administrativă.

Pe 16 noiembrie, la două zile după scrisoare, a fost trimis din nou Corpul de control la Complex. Pe 20 noiembrie, Matei nu a venit nici la meciul România-Canada, nici la întâlnirea de lucru cerută cu angajații.

Cifre și acuzații din scrisoare

Scrisoarea descrie un salut ignorat la intrarea în stadion după meciul România-SUA, un număr de telefon blocat de peste un an și audiențe rămase fără răspuns. Potrivit documentului, utilitățile Complexului au costat aproximativ 2,02 milioane de lei în 2025, existând notificări de restanțe la energie.

Din subvenția de bunuri și servicii, Complexul ar fi primit 1.000.350 de lei în primele două trimestre, apoi zero lei în trimestrul III și în trimestrul IV, deși o adresă ANS din 30 octombrie indica o alocare anuală de 1.350.000 de lei. Scrisoarea susține că veniturile proprii încasate de Complex sunt blocate la deschiderea creditelor. Se invocă, de asemenea, controale repetate, solicitări de documente și o sesizare penală contestată, în timp ce gazonul s-ar degrada, iar unele premii pentru sportivi ar rămâne neplătite.

Context: audit al Curții de Conturi și dosar DNA

Un audit al Curții de Conturi, început în septembrie 2025 și finalizat în iulie 2026, a identificat o diferență de 390.620.010 lei între situațiile financiare și inventarul bunurilor din domeniul public, alături de închirieri fără respectarea legii, extinderi fără licitație și construcții pe terenuri publice. Auditul a constatat un control „defectuos și superficial" al ANS, iar pentru o parte dintre neregulile constatate s-a sesizat organele de urmărire penală.

Vedere laterală a unui stadion cu tribune acoperite și gazon verde, la lumina serii

Restanțele către sportivi ar depăși 100 de milioane de lei, cu mențiuni de circa 120 de milioane. Matei a confirmat public că în 2025 nu s-au acordat premieri și a invocat controlul Curții de Conturi și moștenirea conducerii anterioare.

În toamna lui 2025, Matei l-a numit director juridic pe Răzvan Cuc, care a fost ulterior arestat preventiv într-un dosar DNA de complicitate la dare de mită. Matei a demisionat pe 17-18 decembrie 2025, invocând motive personale și familiale, apoi a revenit în funcție pe 23 ianuarie 2026. O relatare din 18 noiembrie 2026 a vorbit despre o petrecere de aniversare a soției sale pe o navă la Ruse, la scurt timp după numirea din ianuarie 2025, plătită de un om de afaceri care folosește baze sportive de stat.

Un conflict mai vechi

Tensiunea dintre ANS și conducerea Arcului de Triumf nu este nouă: în iulie 2025, după un parteneriat anunțat fără avizul ANS, Matei a calificat acordul drept ilegal și a trimis Corpul de control. La două zile după scrisoarea din 14 noiembrie, care cerea sume, termene și deschiderea creditelor, controlul a revenit, iar întâlnirea solicitată pe 20 noiembrie nu a avut loc.

Până pe 24 noiembrie 2026, sursele publice nu înregistrează un răspuns punctual al ANS la cifrele din scrisoare. Cererea conducerii Complexului rămâne aceeași: când se deschid creditele, din ce bani se plătesc facturile ajunse la scadență și de ce dialogul este înlocuit, din nou, cu control.