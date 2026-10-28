Kylian Mbappe pierde 7.000.000 de euro după gluma despre Mao Zedong. Șeful fotbalului spaniol, întâlnire cu ambasadorul Chinei

Kylian Mbappe s-a văzut implicat într-un scandal uriaș, după declarațiile total nefericite făcute despre fostul lider chinez Mao Zedong. Asiaticii au reacționat rapid, iar atacantul rămâne fără contracte care îi băgau în buzunar aproape 7.000.000 de euro. În acest timp, șeful Ligii Spaniole de Fotbal s-a întâlnit cu ambasadorul Chinei.

Kylian Mbappe s-a trezit implicat într-un scandat total neașteptat care are implicații politice. O declarație neinspirată l-a făcut dușmanul chinezilor, iar acum îi lasă fără contracte în valoare de 7 milioane de euro. Totul a pornit după ce starul francez a fost întrebat care este meme-ul său preferat și a răspuns: "Cea în care mi-au pus fața pe corpul unui dictator chinez (n.r. Mao Zedong). Mă face să râd foarte tare, o folosesc tot timpul cu prietenii mei".

Chinezii au luat foc imediat, iar companiile care aveau parteneriate de sponsorizare cu francezul, producătorul de băuturi Dongpeng Beverage Group și firmele de lactate Mengniu și Milkground, au anunțat rezilierea pe loc a contractelor. Francezii de la L'Equipe susțin că suma pierdută de Mbappe ar fi de 7 milioane de euro pe an din ambele contracte. Acestea urmau să expire în februarie și martie 2027, dar ar fi fost reînnoite.

"În cadrul unui interviu recent, am reacționat la o fotografie cu mine. Comentariul meu a fost neinspirat și înțeleg acum că a rănit multe persoane din China și din comunitățile chineze din întreaga lume. Îmi cer scuze tuturor celor pe care cuvintele mele i-au jignit. Nu aceasta a fost intenția mea. Am un profund respect pentru poporul chinez și pentru istoria sa și îmi pare sincer rău", a scris Kylian Mbappe.

Javier Tebas a lansat un nou mesaj în favoarea Chinei. După un prim comunicat în care a denunţat ironia atacantului cu privire la „dictatorul chinez" Mao Zedong, şeful Ligii a revenit asupra subiectului marţi seara, după întâlnirea sa cu ambasadorul Chinei în Spania.

„Astăzi am avut o întâlnire cu ambasadorul Chinei în Spania pentru a discuta situaţia generată de declaraţiile lui Kylian Mbappé şi pentru a căuta soluţii care să permită depăşirea acestui episod. În ultimii ani, în cadrul La Liga, am lucrat mână în mână cu autorităţile chineze, instituţiile fotbalistice, operatorii audiovizuali şi companiile din ţară pentru a stimula creşterea şi popularitatea fotbalului spaniol în China", a precizat conducătorul într-un mesaj publicat pe reţelele sale sociale.

Fără a uita să menţioneze existenţa unui contract de dezvoltare cu China până în 2029, Javier Tebas şi-a reiterat aprecierea faţă de parteneriatul organizaţiei sale cu mai multe companii şi instituţii chineze.

„O relaţie clădită pe respect reciproc, încredere şi cooperare, pe care trebuie să o păstrăm şi să o consolidăm în continuare. Angajamentul nostru este să ne continuăm colaborarea, astfel încât un incident izolat să nu afecteze progresele importante realizate şi nici să nu afecteze milioanele de fani chinezi care urmăresc competiţiile noastre. China este şi va rămâne un partener strategic pentru La Liga.", a subliniat încă o dată şeful fotbalului profesionist spaniol.

Mao Zedong (1893-1976) a fost principalul lider revoluționar chinez, fondatorul Republicii Populare Chineze în 1949 și conducătorul Partidului Comunist Chinez. S-a născut la 26 decembrie 1893 într-o familie de țărani și a lucrat ca învățător înainte de a deveni militant comunist. A condus forțele comuniste în războiul civil chinez și în faimosul Marș cel Lung.

A condus Partidul Comunist din 1943 până la moartea sa în 9 septembrie 1976, fiind arhitectul Chinei moderne. Deși creditat cu unificarea și modernizarea Chinei, deciziile sale politice și economice au dus la foamete și represiuni ce au cauzat moartea a zeci de milioane de oameni (estimări de la 40 la 70 de milioane).