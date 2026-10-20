COSR a dat-o în judecată pe Elisabeta Lipă. Cer aproape 500.000 de euro de la deputata PSD: „DNA vrea să-i ridice imunitatea"

Președinta Federației Române de Canotaj a fost chemată în instanță de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Conform unui raport al Curții de Conturi, Elisabeta Lipă a fost ilegal premiată cu 492.800 de euro.

Ea ar fi trebuit să returneze această sumă. „Nu mi s-a comunicat nimic. Nu am ce să comentez", spunea ea atunci.

Raportul Curții de Conturi era relevant în privința premiilor primite ca urmare a Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris. COSR a premiat sportivii care au făcut performanțe la aceste turnee, însă o parte din bani au ajuns în contul parlamentarei PSD.

Au fost dați în judecată și secretarul general al FRC, Cătălin Erhan, dar și pe contabila federației.

În plus, conform Golazo, o sursă a anunțat că DNA vrea să îi ridice imunitatea lui Lipă, pentru a putea urmări în ce mod au fost făcute premierile.

„Dacă doamna Lipă a făcut acele premieri bazându-se pe plafoanele superioare ale recompensărilor materiale prevăzute în lege, nu cred că-i poate face nimeni, nimic. Doar să se schimbe legea. Dacă nu le-a efectuat legal...

Ce știu e că DNA-ul se preocupă foarte îndeaproape de acest caz și s-ar putea să-i ridice imunitatea parlamentară. Oricum, gândiți-vă câte lucruri știe și Lipă despre toți cei din sportul românesc", a declarat o sursă, pentru Golazo.