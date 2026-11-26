FIFA a confirmat că a fost ținta unui atac cibernetic care a dus la furtul unor informații personale și comerciale, relatează BBC.

BBC Sport a aflat că breșa de securitate nu a inclus niciun document legat de controversata propunere „Fifa Forward Enterprise", planul eșuat al președintelui Gianni Infantino de a vinde drepturile de difuzare ale Cupei Mondiale.

Președinta Federației Engleze de Fotbal, Debbie Hewitt, a primit în această săptămână acces la dosare, cu condiția semnării unui acord de confidențialitate.

Se pare că nu este vorba de o defecțiune a sistemelor sau a tehnologiei la nivelul forului mondial de fotbal, infractorii reușind să obțină acces la documente prin identitate falsă și profitând de personal.

„FIFA poate confirma că a fost victima unui atac cibernetic care a dus la accesul neautorizat la un set limitat de informații personale și profesionale", a declarat FIFA într-un comunicat.

„FIFA colaborează îndeaproape cu autoritățile competente, inclusiv cu forțele de ordine. FIFA condamnă în cei mai fermi termeni obținerea și publicarea ilegală a informațiilor, în special a datelor cu caracter personal. Astfel de acțiuni constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a vieții private și pot avea consecințe semnificative pentru persoanele vizate."

Responsabilitatea a fost revendicată online de un grup numit Handsome Boy Hacking Club, care a publicat săptămâna trecută capturi de ecran cu fișiere ale FIFA.

Grupul susține că a obținut acces la 12 GB de date. Analiza arată că această cantitate reprezintă mai puțin de 0,1% din totalul datelor deținute de FIFA și că atacul a vizat organizația, nu persoane fizice.