Un fotbalist român, dat dispărut de o lună, a fost găsit mort. Avea doar 26 de ani

Căpitanul echipei ACS Rapid Giulești a fost găsit mort după aproape o lună în care familia și apropiații l-au dat dispărut. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a fost descoperit în zona Casei Radio din București. Deocamdată, nu se cunosc informații despre cauza morții.

Fotbalistul Andrei Petrache a fost văzut ultima dată pe 2 octombrie, în zona Crângași din București. Familia a anunțat dispariția în aceeași zi, iar polițiștii au publicat ulterior semnalmentele tânărului, în speranța că cineva îl va recunoaște și va putea oferi informații care să ajute la găsirea lui. Înainte ca trupul neînsuflețit al tânărului să fie găsit, mama sa i-a transmis un mesaj emoționant, rugându-l să se întoarcă acasă.

„ANDU MEU fiecare zi e mai dureroasă, mai distrugătoare! Toți te căutăm și așteptăm un semn de la tine! Doar acasă, împreună putem rezolva orice problemă. Vino, ANDU MEU!", a scris femeia pe rețelele sociale. Andrei Petrache a jucat pe postul de fundaș central și a fost căpitanul echipei ACS Rapid Giulești. Cel mai înalt nivel la care a evoluat a fost Liga a IV-a, unde formația sa a promovat în 2019.

Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru foștii colegi. Reprezentanții clubului au publicat pe Facebook un mesaj de condoleanțe, în care au vorbit despre rolul important pe care Andrei l-a avut în construirea echipei. „Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta", au transmis reprezentanții Asociației Clubul Sportiv Rapid Giulești.

Clubul i-a dedicat și un alt mesaj de rămas-bun, în care l-a descris drept un camarad de nădejde: „Un ultim AHOE!... pentru tine, Poe! Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre. Drum lin spre cer, camarade! Nu te vom uita niciodată!", au scris reprezentanții clubului pe rețelele sociale.

Vestea morții lui Andrei Petrache a stârnit reacții și din partea suporterilor altor echipe. Fanii lui Dinamo au transmis și ei un mesaj de susținere familiei și apropiaților tânărului fotbalist decedat: „Condoleanțe familiei, capul sus, al Rapidului Poe n-a plecat, va fi mereu cu voi!", au scris suporterii dinamoviști. Cauza morții nu a fost făcută publică, iar anchetatorii urmează să cerceteze circumstanțele în care s-a produs tragedia.