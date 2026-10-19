Celebrul Ari Vatanen, prezent pe lista de înscrieri la ultima etapă de viteză în coastă, de la Poiana Brașov
Postat la: 19.10.2026 |
BMW i4 Racing încheie un sezon plin cu o prezenţă specială la ultima cursă a sezonului, Trofeul Poiana Brașov AUTOKLASS, desfășurat în perioada 23-25 octombrie. Legendarul Ari Vatanen va fi prezent în parcul de service alături de echipa Engage Racing şi va pilota, în curse demonstrative, noul BMW i3 50 xDrive - un eveniment susținut de Michelin şi Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS).
Finlandezul Ari Vatanen, în vârstă de 74 de ani, este una dintre marile legende ale motorsportului. Cu o carieră de patru decenii, este unul dintre cei trei piloţi din istorie care s-au impus atât în Campionatul Mondial de Raliuri (câștigând titlul de campion în 1981), cât şi în Raliul Dakar (1987, 1989, 1990, 1991). Vatanen este și eroul legendarului scurtmetraj „Climb Dance", regizat de Jean-Louis Mourey, care documentează victoria sa, obținută cu un timp-record, în faimoasa cursă de viteză în coastă de la Pikes Peak (SUA) în 1988. Cariera lui Ari Vatanen se extinde şi dincolo de lumea motorsportului: a fost membru al Parlamentului European timp de zece ani și s-a dedicat politicilor de siguranță rutieră și afacerilor externe, fiind inclusiv unul dintre semnatarii Declaraţiei de la Praga din 2005 împotriva comunismului.
Legendarul pilot finlandez a arătat deschidere faţă de demersul curajos al Engage Racing şi a acceptat să fie alături de echipă la ultima cursă a sezonului, Trofeul Poiana Brașov AUTOKLASS, desfășurat în perioada 23-25 octombrie.
Clasica cursă de coastă de la Poiana Braşov a fost evenimentul care, cu exact şase ani în urmă, a marcat debutul aventurii electrice Engage Racing, pe atunci cu un MINI Cooper SE pilotat de Andrei Barbu. La Poiana Braşov, Horia Platona concurează cu BMW i4 Engage Racing pentru a-şi apăra poziţia a treia în Categoria III, destinată automobilelor speciale, având în prezent un avans de 8 puncte.
2026 a fost, încă o dată, un sezon bogat pentru echipă, cu participări în două campionate naţionale, care i-au adus deja titlul la clasa Electrice în Campionatul Naţional de Super Rally. Echipa a continuat dezvoltarea modelului unic de competiţie BMW i4 Racing, cu soluţii tehnice special concepute, perfecţionând în special sistemul de răcire. Proiectul s-a bucurat de recunoaştere şi acoperire internaţională, precum şi de proiecte unice de comunicare, așa cum a fost prezenţa în noul serial ProTV „Fără Urmă", un proiect de imagine inedit, în care un automobil de curse dezvoltat în România are un rol activ.
„Încă de la început, trebuie să îi mulţumim pentru gestul generos de a fi prezent alături de noi! Este o onoare şi o inspiraţie colosală să avem alături de noi o asemenea legendă a motorsportului. Din cariera incredibil de bogată a lui Ari Vatanen ne inspiră, printre multe altele, participările sale extraordinare la Pikes Peak, cursă care reprezintă şi unul dintre marile noastre obiective. Încheiem un sezon lung, plin de muncă şi de numeroase proiecte, cu un proiect de suflet. Mulţumim tuturor celor care au fost şi vor fi alături de aventura noastră şi care au făcut posibili toţi aceşti ani! Mulţumiri speciale Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, care a înţeles oportunitatea și a dat dovadă de deschidere şi de o susţinere excelentă", declară Anya Platona din partea echipei Engage Racing.
Ari Vatanen va fi prezent duminică, 25 octombrie, la Braşov, în parcul de service organizat în zona Livada Poştei. Va fi prezent în spaţiul Engage Racing, va discuta cu fanii şi cu presa şi va susţine urcări demonstrative cu noul BMW i3 50 xDrive, în cadrul uneia dintre primele prezentări publice ale modelului la nivel mondial şi prima ocazie pe care publicul larg o are să vadă maşina înainte de debutul pe piaţă din 30 octombrie.
Ari Vatanen are o colaboare lungă cu BMW Franţa, dar şi o participare în Raliul Finlandei cu un BMW M3 E30 Grupa A pregătit de Prodrive. Un model similar a semnat una din cele două victorii BMW în Campionatul Mondial de Raliuri, în Raliul Corsicii 1987, pilotat de Bernard Béguin și copilotul Jean-Jacques Lenne.
BMW i3 50 xDrive este al doilea model Neue Klasse. Noul model electric foloseşte o arhitectură de 800 V şi tehnologia BMW Gen6 pentru a stabili cele mai bune valori din segment: autonomie de până la 912 km şi 423 km de autonomie câştigaţi în 10 minute de încărcare, conform ciclului de testare WLTP. Dincolo de performanţele în materie de autonomie şi încărcare, BMW i3 rămâne un model deosebit de dinamic, aspect pe care Ari Vatanen îl va putea testa în urcările pe traseul de coastă de la Poiana Braşov. Pentru demonstraţie modelul va fi echipat cu Michelin CrossClimate 3 Sport, prima anvelopă all-season sportivă, asigurând aderență optimă indiferent de evoluţia vremii din acest weekend.
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