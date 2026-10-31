Surprize în clasamentul celor mai buni fotbaliști: Voturile pentru Balonul de Aur 2026 au fost dezvăluite
Postat la: 31.10.2026 |
Harry Kane a câştigat Balonul de Aur 2026 cu doar câteva puncte avans faţă de locul al doilea, Kylian Mbappé. O diferenţă mică, dar nu este cea mai mică din istorie.
Doar 28 de puncte îl separă pe atacantul francez de cel englez de la Bayern. Aşa cum s-a anunţat în cadrul ceremoniei de luni trecută de la Londra, diferenţa este într-adevăr mai mică decât în 2024, când spaniolul Rodri l-a devansat pe Vinicius cu 41 de puncte. Cu o diferenţă atât de mică, este evident că totul s-a decis pe baza câtorva voturi ale juriului format din 100 de jurnalişti internaţionali. Începând din 2022, fiecare votant trebuie să-şi selecteze top 10 şi să claseze jucătorii în ordine descrescătoare, acordând 15 puncte favoritul său, 12 puncte celui de-al doilea, apoi 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 şi 1 punct.
Dar, deşi este mică, diferenţa dintre Mbappé şi Kane nu este totuşi cea mai mică din istorie. În 1996, după remarcabilul său Euro câştigat cu Germania, Matthias Sammer l-a devansat pe brazilianul Ronaldo cu un singur punct (144 de voturi faţă de 143). La fel s-a întâmplat şi în 1966, anul victoriei Angliei la Cupa Mondială. Căpitanul naţionalei, Bobby Charlton, i-a răpit prestigiosul premiu portughezului Eusébio cu un singur punct. Însă, la acea vreme, au votat doar 22 de persoane.
În 1972, Franz Beckenbauer a câştigat primul său Balon de Aur cu o diferenţă de 2 puncte. Stanley Matthews în 1956 şi Allan Simonsen în 1977 s-au impus cu 3 voturi. De altfel, în 1977, Michel Platini a terminat chiar pe locul al treilea, la doar 4 puncte în urma danezului! Însă în secolul XXI, cel mai strâns Balon de Aur rămâne cel obţinut de Lionel Messi în 2019. Argentinianul l-a devansat pe fundaşul de la Liverpool, Virgil Van Dijk, cu doar 7 puncte.
Cele mai interesante voturi
Jurnalistul Franţei a pus pe primele două locuri doi jucători ai echipei „Les Bleus", Kylian Mbappé pe primul loc şi Ousmane Dembélé, în timp ce Harry Kane apare abia pe locul 6. Anglia a votat pentru Harry Kane, Marocul pentru Achraf Hakimi, Georgia pentru Khvicha Kvaratskhelia şi Argentina pentru Lionel Messi. Cât despre Spania, deşi a fost încununată campioană mondială în această vară, nu a pus în prim-plan un jucător al echipei „La Roja" (Lamine Yamal este pe locul 2), ci pe Kylian Mbappé, graţie votului lui José Félix Diaz, jurnalist la cotidianul... madrilen AS.
Jurnalistul grec, fan al parizienilor, nu-i menţionează nici pe Mbappé, nici pe Yamal
Pe locul al doilea în clasamentul general, căpitanul echipei naţionale franceze apare în top 10 al tuturor ţărilor, cu excepţia Scoţiei (care l-a plasat pe Upamecano pe locul 6!), a Ucrainei şi a Greciei. Tocmai Grecia a lipsit de la Cupa Mondială, iar acest lucru se simte clar în votul jurnalistului său, care i-a preferat mai mult pe jucătorii de la Paris Saint-Germain, câştigătorii Ligii Campionilor. În timp ce el îi acordă Balonul de Aur lui Khvicha Kvaratskhelia, Pacho apare pe locul 3. Joao Neves şi Marquinhos ocupă locurile 5 şi 9. Dacă spaniolii Rodri şi Cucurella, campioni mondiali, se află pe locurile 2 şi 4, să remarcăm absenţa din acest top 10 a lui Mbappé şi Yamal, nimic mai puţin.
Curaçao i-a acordat lui Olise Balonul de Aur
Dintre cei 23 de jurnalişti care l-au votat pe Kylian Mbappé (faţă de 40 pentru Harry Kane), merită subliniată alegerea elegantă a reporterului paraguayan, în condiţiile în care meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale a fost deosebit de aprins între cele două echipe, mai ales între atacantul francez şi fundaşii sud-americani.
Invitat surpriză la Cupa Mondială, Curaçao a fost vizibil impresionat de performanţele lui Michael Olise, pe care l-a plasat în fruntea topului său de 10. Tot jurnalistul din Curaçao i-a acordat lui William Saliba singurele sale două puncte în clasamentul general.
Alegerea surprinzătoare a jurnalistului columbian
Original a fost şi votul Ucrainei. Deci, fără Mbappé: Harry Kane se află pe locul 9, iar Lamine Yamal pe locul 7. Cine formează, aşadar, trio-ul câştigător? Fabian Ruiz, care a câştigat totul cu PSG şi Spania, tronează pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, în faţa compatriotului său de la Barça, Pau Cubarsi, şi a lui Khvicha Kvaratskhelia.
În sfârşit, printre cele mai surprinzătoare alegeri, o menţiune specială îi revine jurnalistului columbian Pache Andrade, care a avut îndrăzneala să-i includă pe compatriotul său Luis Díaz (locul 8), pe ecuadorianul Willian Pacho (locul 9) şi, mai ales, pe mexicanul Julián Quiñones (locul 10) în topul său 10.
În ceea ce-l priveşte pe Lamine Yamal, 13 jurnalişti (din Mexic, Ţara Galilor, Burkina Faso, Elveţia, Portugalia, Turcia, Albania, Macedonia, Iordania, Algeria, Honduras, Tunisia şi Capul Verde) l-au plasat pe primul loc în clasament, 83 l-au inclus undeva în votul lor, iar 4 l-au lăsat în afara topului 10 (Belarus, Camerun, Croaţia şi Grecia).
Kylian Mbappe, atacantul de la Real Madrid, a ocupat primul loc în clasament pentru 23 de jurnalişti, inclusiv din multe ţări importante din Europa, precum Germania, Spania, Franţa, Italia sau Ţările de Jos, precum şi din mare parte a ţărilor africane. Doar trei l-au lăsat în afara listei lor (Scoţia, Grecia şi Ucraina).
În ceea ce îl priveşte pe câştigător, Harry Kane, acesta a fost ales pe primul loc de 40 de jurnalişti, cu o influenţă semnificativă în Europa, Asia şi America, iar doar doi l-au lăsat în afara listei (Coasta de Fildeş şi Mexic). Rodri, care a terminat pe locul patru, a fost ales pe primul loc de 10 jurnalişti (Coreea de Sud, Croaţia, Statele Unite, Guatemala, Islanda, Nigeria, Republica Cehă, Serbia, Thailanda şi Vietnam). Astfel se confirmă faptul că între mijlocaş şi Lamine s-au împărţit multe voturi, lucru care s-a întâmplat şi în cazul jucătorilor de la PSG.
Jurnalistul a cărui listă s-a apropiat cel mai mult de rezultatele finale a fost Maciej Iwanski, din Polonia, care şi-a clasat primii 5 candidaţi în aceeaşi ordine ca şi clasamentul final.
Jurnalistul român Emanuel Roşu a dezvăluit că podiumul său a fost următorul: 1.Kylian Mbappe, 2. Harry Kane, 3. Khvicha Kvaratskhelia.
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