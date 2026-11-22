Dudu Georgescu, legendarul atacant al lui Dinamo și al echipei naționale, a decedat duminică, 22 noiembrie, la vârsta de 76 de ani.

Născut la 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a fost una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc și un reper absolut al eficienței în fața porții.

Dudu Georgescu deține în continuare recordul absolut de goluri înscrise în prima ligă din România: 252 de reușite în 371 de meciuri.

Fostul fotbalist era stabilit în Canada, după ce în urmă cu 12 ani a trăit o adevărată dramă, fiind nevoit să-și părăsească locuința.

Astfel, în aprilie 2014, fostul atacant român Dudu Georgescu a fost evacuat din casa din București în care a trăit mult timp, după ce imobilul a fost retrocedat în urma unei decizii judecătorești.

El primise inițial locuința de la stat în 1975, pentru câștigarea primei Ghete de Aur, o cumpărase ulterior și investise aproximativ 30.000 de euro în renovări, înainte ca disputele legate de retrocedare să ducă la evacuarea sa.

Ionuț Negoiță, patronul echipei Dinamo București, a intervenit public și i-a oferit lui Georgescu un post în cadrul clubului, un apartament cu trei camere în apropierea Bucureștiului și un autoturism.

Deși, inițial, Georgescu a fost profund emoționat de acest gest, interviuri ulterioare au scos la iveală neînțelegeri legate de ofertă și de condițiile privind dreptul de proprietate; în cele din urmă, el s-a întors să locuiască în Canada.