Acționarul Bobonete, despre salvatorul Craiovei în Europa League: "A zis că mă împușcă, m-a împușcat. Dacă îl dădea și pe al doilea, îl puneam naș la nunta de aur"

Universitatea Craiova și Ararat-Armenia au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal.

Campioana României a fost condusă prin golul lui Alexandros Malis (20), dar a reușit să revină și să egaleze, orin Nicușor Bancu (33), într-un meci pe care l-a dominat, dar în care nu a avut inspirație în fața porții.

Reușita lui Bancu a fost comentată de actorul Mihai Bobonete, devenit recent acționar la echipa din Craiova.

"Unul dintre cele mai bune începuturi din ultimele cinci meciuri. Eu, unul, sunt mulțumit. Eu cred că o să îi batem la ei. A dat gol Bancu, am vorbit cu el înainte de meci.

A zis că mă împușcă, m-a împușcat. Mă bucur foarte mult pentru Nicușor. Dacă îl dădea și pe al doilea, îl puneam naș la nunta de aur", a declarat Mihai Bobonete la finalul partidei, conform Digisport.ro.