Reacția L'Equipe, după ce David Popovici a intrat în istoria natației cu trei titluri continentale consecutive

L'Equipe a reacționat imediat după ce David Popovici a devenit unic în istoria natației. Câştigător la limită al probei de 100 m liber miercuri, David Popovici s-a impus vineri la proba de 200 m liber la Campionatele Europene de la Paris. Românul a câştigat, vineri, al treilea titlu continental consecutiv la 200 m liber, la două zile după ce a câştigat al treilea aur european la 100 m liber. Este primul care reuşeşte o astfel de performanţă.

"Regele sprintului"

"Mai mult ca niciodată, regele sprintului", a notat L'Equipe după ce David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 200 m la Campionatele Europene.

Francezii au continuat. "Mai mult ca niciodată, regele sprintului: după proba de 100 de metri, David Popovici a câștigat și 200 de metri la Campionatele Europene și a reușit al treilea 'dublet' consecutiv. În cele din urmă, rezultatul este mereu același: medalie de aur pentru David Popovici. După duelul strâns cu Egor Kornev din finala de 100 de metri liber de miercuri, românul a avut un avantaj mai clar în proba de 200 de metri, disputată vineri.

Popovici a câștigat cu 1:44,15, în fața surprizei Tomas Navikonis din Lituania (1:44,55), care a înotat pe culoarul 1, și a britanicului James Guy (1:44,87). Germanul Lukas Martens, aflat pe culoarul 5, a dezamăgit și a terminat doar pe locul 7, cu 1:45,58", au scris cei de la L'Equipe.

"INCREDIBIL!", a reacţionat European Aquatics vineri, după ce David Popovici a câştigat al treilea aur consecutiv la 200 m liber. "David Popovici repetă performanţa!, se mai arată în mesaj.

COSR: "AUUUR istoric...DAVID POPOVICI, la Europenele de la Paris!"

"Cu AURUL cucerit în această seară la 200 m liber, la Campionatele Europene de la Paris, David Popovici a devenit primul înotător din lume care a reuşit DUBLA de AUR, la 100 şi 200 m liber, la trei ediţii consecutive ale întrecerilor continentale - Roma 2022, Belgrad 2024 şi Paris 2026!!

Campion olimpic al probei, tot la Paris, în 2024, David a condus în finala europeană de la 200 m de la start până la final şi, în ciuda atacului britanicului James Guy pe a doua lungime de bazin, a întors primul de fiecare dată. David a câştigat cu timpul 1:44.15 fiind urmat în clasamentul final de lituanianul Tomas Navikonis, 1: 44.55, şi de britanicul James Guy, 1:44.87.

Superbă performanţă!

Felicitări, David! Felicitări, antrenorului Adrian Rădulescu!

Hai, ROMÂNIA!", a notat şi COSR în social media.

CS Dinamo: "Regele e ROMÂN!"

"David Popovici - operă COMPLETĂ! Medalie de aur ????şi la 200 de metri liber la Campionatul European de la Paris, cu 1:44,15. Triplă perfectă la ultimele ediţii: 100-200 m liber! Este primul sportiv din istoria nataţiei care reuşeşte această performanţă. Regele e ROMÂN!

Bravo, David! Mulţumim din nou!", notează și CS Dinamo.

Când revine în bazin

„Ne regăsim într-un moment atât de frumos. Cursa de astăzi am văzut-o online și întrerupt, suna telefonul și se întrerupea nonstop. Eu sunt în avion, în drum spre casă. Ce pot să spun e că David a luptat așa cum știe să o facă, pentru medalia de aur, așa că iată că e primul sportiv din istorie care reușește dubla la trei ediții consecutive de Campionate Europene. Sunt curse și curse, fiecare strategie este diferită. Este adevărat că, la cursa de 100 de metri liber, cel de pe locul 2 a pornit foarte tare, știam de acest lucru, dar iată că, așa cum spunea și David, 100 de metri sunt două bazine.

La una de 200 de metri, patru bazine, când vorbim de un bazin olimpic. Bineînțeles că strategiile sunt diferite. Unii pleacă mai încet. David a plecat de la început tare, a arătat cine este favoritul cursei încă de la primii 50 de metri și așa a rămas pe locul 1 până la final", a declarat Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație.