Un puști de 15 ani, convocat în premieră la naționala mare a României. E fiul unui fost internațional

FR Baschet a anunțat, joi seară, componența lotului extins al României pentru meciurile din precalificările EuroBasket 2029, cu Danemarca și Bulgaria. Va fi debutul pentru noul antrenor, Jonah Herscu, secund la Chicago Bulls, dar și o reunire cu emoții pentru mezinul lotului, Sebastian Lăpuște, care nu a împlinit încă 16 ani și este convocat după evoluțiile excelente de la CE U16 din ultimele zile.

Lotul convocat este format din următorii jucători: Emanuel Cățe, Darron Russell, Lucas Tohătan, Nandor Kuti, Mihai Măciucă, Dragoș Diculescu, Bogdan Nicolescu, Ștefan Grasu, Rareș Uță, Bogdan Popa, Tudor Șomăcescu, Christian Nițu, Luca Colceag, Dragoș Lungu, Andrei Oinaru, Denis Bădălău și Sebastian Lăpuște.

Juniorul Lăpuște este fiul fostului internațional Flavius Lăpuște, iar la CE U16 de la Oradea este principalul marcator pentru România, cu 120 de puncte, după cinci partide. El va împlini 16 ani în 5 septembrie.

Antrenorul naționalei, Jonah Herscu, a fost anunțat, miercuri, de către FRB. El are o experiență de 17 sezoane în baschetul profesionist american, acumulată în NBA, NBA G League și WNBA, iar tatăl său este născut la București. Herscu este în paralel și secund la Chicago Bulls.

Meciurile din precalificările FIBA EuroBasket 2029 vor avea loc în 27 august, cu Danemarca, respectiv în 30 august, cu Bulgaria.