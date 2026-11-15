Războiul se mută la Turneul Campioanelor la Tenis: finală Rusia - Ucraina

Cu o prestație imperială, Elina Svitolina a trecut cu ușurință de sportiva cehă Linda Noskova, scor 6-2, 6-2, și s-a calificat în finala Turneului Campioanelor. Ucraineanca o va înfrunta duminică pe tânăra rusă Mirra Andreeva.

Astfel, jucătoarea în vârstă de 32 de ani va aduce un plus de experiență în lupta pentru titlu, în fața tinerei Andreeva (19 ani, nr. 3), adversara sa, care a învins-o pe americanca Jessica Pegula, scor 6-3, 6-4.

Jucătoarea ucraineană se pregătește să dispute a treia sa finală - prima după șapte ani - din cele patru participări la turneu.

„Este incredibil să fiu din nou în finală, să am această ocazie mâine (duminică) de a face față unei noi provocări. Abia aștept", a declarat ea cu bucurie după victorie. „A fost important să-mi impun stilul de joc. Trebuia să fac tot posibilul ca ea (Linda Noskova) să se simtă cât mai incomodă."

Andreeva, prima oară în finală la Turneul Campioanelor

Calificându-se fără probleme pe primul loc în grupa sa, Mirra Andreeva a trecut cu ușurință de Jessica Pegula (6-3, 6-4) în semifinale, asigurându-și astfel un loc în finală.

La prima sa participare la acest turneu, rusoaica de 19 ani, numărul 3 mondial, nu a cedat niciun set și a ajuns în a doua finală cea mai prestigioasă din cariera sa, după cea de la Roland-Garros, câștigată la începutul lunii iunie.

Mirra Andreeva a reușit chiar o dublă, asigurându-și locul al doilea în clasamentul mondial, devansând-o pe belarusă Arina Sabalenka, eliminată vineri.

Finala Turneului Campioanelor de la Indian Wells are loc vineri.