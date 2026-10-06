Tricolorii spun că nu e simplu să joace așa cum vrea Hagi

Ediția 2026 a Ligii Națiunilor la fotbal este una ratată pentru echipa României. Naționala a pierdut cu Suedia (1-2 și 0-1), Bosnia-Herțegovina (2-4) și Polonia (0-6), iar șansele unei clasări mai sus de locul 3 sunt aproape egale cu zero. Cu toate acestea, selecționerul nu și-a pierdut încrederea.

După cele patru eșecuri se ridică o altă întrebare: a câștigat naționala de fotbal ceva de pe urma lor? Hagi a dat un răspuns pozitiv. „Din punctul meu de vedere, am câştigat trei jucători care au evoluat bine şi au arătat ce pot. Coubiş, Ilie şi Eissat au demonstrat că pot juca la echipa naţională. Mai sunt opţiuni şi la mijloc, şi în atac. Echipa naţională nu e închisă niciodată. Trebuie să rămână mereu deschisă. Pe lângă nucleul de bază, trebuie să căutăm tineri cu potenţial bun", a spus Hagi, care a anunțat că de la meciurile următoare va miza mai mult pe calitate în ceea ce priveşte alcătuirea lotului.

„Dacă eu rămân, trebuie să fac echipa să joace ambele faze aşa cum trebuie, cu tranziţii rapide. Principiile mele de bază se leagă de posesie, construcţie de la portar, să circule mingea până la finalizare. Jucătorii trebuie să aibă personalitate şi să nu le fie teamă să joace în jumătatea adversă. Băieţii mă cunosc mult mai bine acum. De aceea am convocat un lot de 30 de jucători, ca să vadă ce gândeşte Hagi şi cum vrea să joace fotbalul. Ne cunoaştem mai bine, iar din noiembrie trebuie să mizăm pe calitate, nu pe cantitate".

Și jucătorii au transmis un mesaj asemănător, în sensul că au început să vorbească „aceeași limbă" ca a selecționerului. Răzvan Marin a subliniat că nu e ușor: „Domnul Hagi vrea să joace un fotbal ofensiv şi apoi să ne apărăm foarte bine. E greu. Trebuie să ne adaptăm toţi la ceea ce ne cere. Suntem jucători de echipa naţională, trebuie să fim jucători inteligenţi, maturi, care trebuie să prindă cât mai repede, cât mai mult din ceea ce ni se cere. Chiar nu este uşor ceea ce ne cere domnul Hagi, dar trebuie să ne adaptăm. Eu cred că se poate, dar nu cred că putem atât de repede. Astăzi cred că am făcut o partidă mai bună decât Suedia."

Și Dennis Man a declarat că jucătorii au început să înţeleagă cerinţele selecţionerului și a precizat că lotul îl susţine pe acesta: „Încet-încet, e normal să începem să înţelegem ce ne spune domnul Hagi. Ştie foarte mult fotbal. Trebuie să-l ascultăm. În această seară nu ştiu dacă chiar meritau suedezii să câştige, pentru că au avut doar o ocazie şi au înscris. Noi, ca jucători, suntem alături de el, îl susţinem."

România a pierdut (0-1) meciul cu Suedia, luni seara, pe Arena Națională din București, în Grupa 4 a Diviziei B din Liga Națiunilor la fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de Viktor Gyokeres (min. 13), atacantul lui Arsenal marcând pentru reprezentativă în al șaptelea meci consecutiv de Liga Națiunilor.

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia - România...................... 2-1

Polonia - Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România - Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia - Polonia.........................3-1

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia - România.....................6-0

Bosnia-Herțegovina - Suedia.....1-1

Etapa a 4-a

Luni, 5 octombrie 2026

România - Suedia.....................0-1

Bosnia-Herțegovina - Polonia.....1-0

Clasament

1. Suedia...............................10 puncte (+4)

2. Bosnia-Herțegovina.... 8 puncte (+3)

3. Polonia..........................4 puncte (+3)

4. România........................0 puncte (-10)

Următoarele partide

Etapa a 5-a

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026

România - Polonia.............................21.45

Suedia - Bosnia-Herțegovina........21.45

Etapa a 6-a

Marți, 17 noiembrie 2026

Polonia - Suedia..................................21.45

Bosnia-Herțegovina - România.......21.45