Cum a murit Nae Ungureanu, supărat pe rezultatul Craiovei în Armenia: "De dimineață am auzit câinii cum fugeau agitați. M-am dus și l-am găsit gheață..."

Nicolae Ungureanu, fotbalist de legendă al Craiovei Maxima, a încetat din viață vineri dimineață, la vârsta de 69 de ani.

Nicolae Negrilă, fostul coleg al lui Nae Ungureanu din marea echipă a Universității Craiova, a dezvăluit că cei doi urmăriseră împreună joi seară meciul pierdut dramatic de Universitatea în Armenia, 0-1, în urma căruia oltenii au fost eliminați din Europa League.

"Sunt terminat, tată. L-am găsit mort în casă la Mohora (n.r. fostul fotbalist Narcis Mohora). Suntem la Sadu. Văzurăm meciul împreună eu cu Nae. S-a enervat rău și a zis sa mergem acasă.

Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă și ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae. M-am dus acolo si l-am găsit gheață.

M-am speriat si l-am chemat pe Narcis. Nae era deja mort. Acum sunt aici medicii legiști. Am apucat să o sun si să îi spun doar Laurei, fata lui.

Pe soția lui Nae nu o sun că îmi e frică să nu i se întâmple ceva. Plâng, bă, tată. A murit Nae", a declarat Nicolae Negrilă, pentru ProSport.