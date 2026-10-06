Gigi Becali, despre Gică Hagi după meciurile naționalei: "Mi-e rușine să vorbesc acum cu el"

Gigi Becali, patronuol FCSB, a sărit în apărarea selecționerului Gică Hagi după cele patru eșecuri la rând ale României în Liga Națiunilor, subliniind lipsa de valoare a fotbaliștilor tricolori.

"Eu am spus, repet de o mie de ori. Nu avem cu cine. Gică Hagi, săracul, fiind mare, geniu fotbalistic, încearcă, are ambiție. El arată că vrea să facă, dar nu poate face. Nu poate să facă ceva nici 17.000 de antrenori.

Nu are cu cine! Nu are cum, nu poate. Eu tot timpul, imediat, când e vorba de lucruri din astea, vin și recurg la chestiunea materială. Lumea zice de Gigi Becali și bani. America conduce lumea pentru că are bani. Nu? Eu fac fotbal că am bani, ceilalți câștigă Liga Campionilor pentru că au bani.

De ce nu se retrage Gică Hagi? Pe el nu-l interesează banii, are bani. El nu se retrage pentru că e foarte ambițios, dar să dea Dumnezeu să-i iasă cât de cât ceva.

Arată rău, dar el nu se retrage. Hagi este mai întărâtat acum, deși cred că în mintea lui începe să se pună întrebarea "Oare chiar nu avem deloc valoare?". Așa cred, nu am vorbit cu el, mi-e rușine să vorbesc acum cu el. Nu credea în viața vieților că se va întâmpla așa ceva.

El spunea tot timpul că echipa națională a României are valoare și că trebuie să fie sus. El credea, nu e un om fals. Nu zice niciodată un cuvânt în care nu crede", a declarat Gigi Becali, la Fanatik.ro.

Selecționata României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Arena Națională din București, în Grupa B4 a Ligii Națiunilor la fotbal.

Tricolorii continuă campania slabă în acest mandat al lui Gheorghe Hagi, pierzând al patrulea meci consecutiv.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Viktor Gyokeres (13), atacantul lui Arsenal marcând pentru reprezentativă în al șaptelea meci consecutiv de Liga Națiunilor.