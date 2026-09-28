Ianis Hagi, Drăgușin, Rațiu, Man și Marin, OUT de la națională. Decizia riscantă a selecționerului pentru România - Bosnia
Postat la: 28.09.2026 |
Naționala României înfruntă în această seară Bosnia-Herțegovina, de la ora 21:45, în al doilea său meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Partida din Liga B, Grupa B4, este primul joc oficial pe teren propriu pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer.
Meciul va fi transmis în direct de Antena 1.
Gică Hagi a schimbat din temelii lotul de la partida cu Suedia (1-2). Astfel, Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan au fost scoși în afara lotului pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina.
Lotul României pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina
- Ionuț Radu
- Otto Hindrich
- Valentin Cojocaru
- Tony Strata
- Matei Ilie
- Andrei Coubiș
- Virgil Ghiță
- Andrei Borza
- Andrei Burcă
- Vladimir Screciu
- Lisav Eissat
- Tudor Băluță
- Alexandru Cicâldău
- Cătălin Cîrjan
- David Matei
- Darius Olaru
- Olimpiu Moruțan
- Vlad Dragomir
- Florin Tănase
- Louis Munteanu
- Daniel Bîrligea
- Valentin Mihăilă
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