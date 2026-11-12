Gianni Infantino este „un dictator" și trebuie trimis la „psihiatrie", transmite Sepp Blatter, fostul șef al FIFA

Sepp Blatter, fostul șef al fotbalului, iese la atac și spune despre Gianni Infantino (președinte FIFA) că este un „dictator" și că trebuie trimis la „psihiatrie".

Într-un interviu pentru Der Spiegel, Blatter lansează un atac virulent la adresa lui Infantino.

„Este un dictator. Oameni din cadrul FIFA îmi spun că nimeni nu are voie să ia liftul împreună cu el. Este de neatins", transmite Blatter.

„Infantino nu mai cunoaşte nicio limită. Nu înţelege nimic din toate astea.

Poate că ar trebui să-l trimitem pe Infantino la psihiatrie", a completat Sepp Blatter.

Cu toate că a fost aspru criticat pentru mai multe decizii luate și pentru că a vrut „să privatizeze" Cupa Mondială de fotbal, Infantino rămâne mare favorit la alegerile care vor avea loc la Rabat, în data de 18 martie 2027.

Recent, Infantino a precizat că se bucură de susținerea „marii majorități" a celor care vor alege noul președinte al FIFA.

În vârstă de 56 de ani, Gianni Infantino este șeful FIFA din 2016. El i-a urmat la conducere tocmai lui Sepp Blatter.

Ajuns la 90 de ani, Blatter a condus FIFA în perioada 1998-2015.

Cine și-a depus până acum candidatura la șefia FIFA

Fostul fundaș al echipei Tottenham, Ramon Vega, a fost primul care și-a depus candidatura în octombrie.

Termenul limită pentru înscrierea în cursa pentru șefia FIFA este data de 18 noiembrie.

De asemenea, Kozo Tashima (președintele onorific al Federației Japoneze de Fotbal) și-a anunțat intenția de a candida.