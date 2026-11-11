FC Barcelona estimează venituri de 80 de milioane de euro din vânzarea locurilor VIP de pe Camp Nou

FC Barcelona mizează pe noul său stadion Camp Nou şi pe lojele sale luxoase pentru a-şi asigura venituri substanţiale în anii următori. Având preţuri foarte ridicate, primele abonamente se vând ca pâinea caldă, conform news.ro.

Deşi FC Barcelona s-a mutat înapoi în noul Camp Nou în noiembrie 2025, lucrările de modernizare şi extindere a stadionului nu sunt încă finalizate. Acestea vizează o parte foarte profitabilă: lojele şi locurile VIP.

Stadionul, în forma sa definitivă, urmează să fie predat în 2028, dar clubul se mobilizează deja pentru a găsi cumpărători pentru cele 9.500 de locuri VIP pe care le va avea noua arenă.

Obiectivul este unul clar: generarea a 80 de milioane de euro din vânzarea acestor bilete de lux. Potrivit publicaţiei „As", Barça a vândut deja 5.000 dintre aceste locuri, fără a lua în calcul cele aproape 500 de locuri nominative, cunoscute sub denumirea de PSL (Personal Seat Licenses).

Iar în septembrie a trecut la viteza superioară odată cu punerea în vânzare a 2.000 de locuri VIP destinate companiilor „în cadrul unei campanii foarte agresive care implică abordarea directă a clienţilor potenţiali". Şi acest demers dă roade, întrucât cele mai luxoase loje şi-au găsit toate cumpărători în condiţii foarte precise, cu un angajament pe o perioadă cuprinsă între 15 şi 30 de ani. Fiecare ofertă este însoţită de un drept de acces iniţial (plată unică), a cărui valoare variază în funcţie de formula aleasă.

Astfel, cea mai scumpă ofertă - „LOGE" (o mini-lojă privată dotată cu patru scaune de tip cinema, inclusiv un loc de parcare) - necesită o primă plată de 300.000 de euro pentru un angajament pe 30 de ani sau 207.000 de euro pentru o perioadă de 15 ani. La aceasta se adaugă plata unei sume anuale de 69.000 de euro. Iar acest lucru este atractiv, întrucât clubul a vândut deja toate locurile din această categorie.

Clubul propune apoi „Premium Seats" (locuri individuale situate lângă loje, în centrul primului inel) în schimbul unui angajament de 57.200 de euro pentru un contract de 15 ani, urmat de o sumă anuală de 19.100 de euro.

„Player Zone" (situată în spatele băncilor echipelor) se achiziţionează, la rândul său, contra unei cotizaţii anuale de 24.000 de euro. Pentru categoria „Pitch Row" (primul rând al primei tribune), sunt necesare o plată iniţială de 40.000 de euro şi achitarea unei chirii anuale de 12.000 de euro. Sunt disponibile încă două oferte de loje mai accesibile: „Balcony" (locuri care oferă o „vedere prezidenţială" în primul rând al celei de-a doua tribune) contra unei plăţi unice de 24.000 de euro şi a unei sume anuale de 8.200 de euro, şi „VIP Ring" (situat pe inelul care separă tribuna a doua de cea de-a treia), cu o plată iniţială de 22.000 de euro şi un abonament anual de 7.000 de euro.

Sunt oferite şi alte servicii pentru companii, printre care accesul la „Barça Business Club", care permite stabilirea de contacte profesionale cu alţi clienţi.

Potrivit publicaţiei As, Barça speră să încaseze 50 de milioane de euro în următoarele luni din aceste oferte, sub formă de plăţi unice. Clubul estimează venituri de 30 de milioane de euro din abonamentele anuale. Adică 80 de milioane de euro din vânzarea biletelor, ceea ce reprezintă doar 21% din această ofertă VIP.

„Celelalte 7.500 de locuri vor trebui să genereze venituri suficiente pentru a începe rambursarea datoriei colosale generate de realizarea proiectului «Espai Barça»", concluzionează publicaţia madrilenă.