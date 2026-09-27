Jucătorii irlandezi au votat dacă să joace sau nu împotriva Israelului: "Să ucizi oameni nevinovați este greșit"

Jucătorii irlandezi au decis, în urma unui vot, să dispute cele două meciuri programate împotriva Israelului în Liga Națiunilor, cu excepția portarului Gavin Bazunu, care s-a retras din echipă în semn de protest față de războiul din Gaza.

Un vot a schimbat totul. În ajunul meciului împotriva Israelului, programat duminică la Debrecen (Ungaria), jucătorii irlandezi au decis, în urma unui vot, să dispute cele două meciuri programate împotriva israelienilor în Liga Națiunilor, cu excepția portarului Gavin Bazunu, care s-a retras pentru a protesta față de războiul din Gaza. Pe rețelele sociale, acesta și-a justificat decizia.

„Am cel mai mare respect pentru fiecare dintre coechipierii mei, pentru antrenor, pentru staff-ul său și pentru poporul irlandez. Cu toate acestea, am luat o decizie pe care nu am luat-o cu ușurință. Sunt un om profund credincios și mă străduiesc să fac tot ce-mi stă în putință pentru a fi o persoană cu caracter și principii. De aceea, consider că ar fi greșit să particip la următoarele meciuri împotriva Israelului."

„Decizia mea se bazează exclusiv pe convingerea mea personală că uciderea unor oameni nevinovați este un lucru greșit", a continuat Bazunu, referindu-se la războiul purtat în Palestina de la atentatele din 7 octombrie 2023. „Este important să precizez că poziția mea nu este îndreptată împotriva poporului israelian și nici împotriva comunității evreiești, ci împotriva atrocităților comise în regiune. Se întâmplă rar în viață să ai ocazia să iei poziție pentru ceva care te depășește, și cred cu tărie că acesta este unul dintre acele momente."

În cadrul unei conferințe de presă, selecționerul Irlandei, Heimir Hallgrimsson, a asigurat că „nimeni nu se simte în largul său jucând aceste meciuri, din numeroase motive", dar insistă asupra faptului că „fotbalul a câștigat". „Cei care au pierdut cu siguranță astăzi sunt cei care au vrut să intimideze, să divizeze și să transforme terenul de fotbal într-o arenă politică".

Duminică, în primul dintre cele două meciuri împotriva israelienilor (al doilea va avea loc pe 4 octombrie la Backa Topola, în Serbia, n.r.), irlandezii vor purta o banderolă neagră „în memoria tuturor celor care și-au pierdut viața în acest conflict" israeliano-palestinian, iar înainte de fluierul de start nu vor avea loc nici strângeri de mână, nici schimb de steaguri.