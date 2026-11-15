Concluziile lui Adrian Mutu, după victoria cu Polonia: „Am avut noroc"

Adrian Mutu și Gheorghe Popescu au lăudat atitudinea jucătorilor tricolori la meciul cu Polonia, scor 2-1, din Liga Națiunilor, ei fiind de părere că echipa României a meritat victoria.

„Un meci bun, indiferent de rezultat. Faptul că am câștigat ne dă speranțe, încredere, dar am văzut atitudine bună, de la început până la sfârșit. Atitudinea nu le-a lipsit și a asta a fost cel mai important, au simțit și suporterii asta. Fotbalul ne-a răsplătit. În repriza a doua, parcă ne-am întors la ceea ce am fost în ultimii ani, o echipă care se apără bine și marchează pe contraatac. Per total, România și-a dorit, am avut și noroc, dar cred că am meritat victoria", a spus Mutu la Antena 1, potrivit as.ro..

Gheorghe Popescu a evidențiat reacția bună a jucătorilor, după seria de patru înfrângeri consecutive în această grupă.

„Cred că atitudinea a fost una extraordinară, exceptând primele 20 de minute. După aceea, am echilibrat bine jocul și am intrat la pauză cu posesia superioară adversarului. Repriza a doua a venit cu mai mult curaj, am mers peste ei, am avut situații de a marca, a venit golul. Este o descătușare, o așteptam de mult timp, băieții au reacționat bine și nu este ușor să vii după 4 înfrângeri la rând, în fața unui stadion plin. Este important că au rezistat acestei presiuni. Rezultatul s-a văzut. Am spus că vom câștiga dacă cel mai bun jucător va fi fundașul central. Venim pe un val de încredere, sper ca Gică să nu facă modificări în echipa de start în totalitate. Eu sunt optimist că ne vom întoarce din Bosnia cu un rezultat pozitiv", a declarat Popescu.

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe Arena Națională, selecționata Poloniei, scor 2-1, în etapa a cincea a grupei B4 a Ligii Națiunilor. Tricolorii și-au luat astfel revanșa după înfrângerea cu 6-0 de la Varșovia, din octombrie. Sunt primele puncte obținute de România în grupă și primele pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer.