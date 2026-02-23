Stare de urgență la New York: Orașul primarului care l-a facut fascist pe Trump e paralizat de o furtună de zăpadă fără precedent în ultimii 10 ani. La fel și la Boston!

În aşteptarea unei violente furtuni de zăpadă, fără precedent în ultimul deceniu, metropola New York este paralizată: autorităţile au interzis circulaţia până luni la prânz, şi au mobilizat resurse importante pentru a face faţă perturbărilor majore preconizate.

Metropola de opt milioane de locuitori, deja acoperită de un strat subţire de zăpadă duminică seara, a decretat stare de urgenţă şi a impus o interdicţie de circulaţie, care a intrat în vigoare duminică şi va fi valabilă până luni, în jurul orei 19:00 (ora României). „Oraşul New York nu a cunoscut o furtună de această amploare în ultimul deceniu", a avertizat primarul Zohran Mamdani, duminică, în cadrul unei conferinţe de presă. Perturbarea meteo a provocat deja mii de anulări de zboruri şi întreruperi importante de curent electric în toată partea de nord-est a Statelor Unite.

Au fost emise alerte meteorologice de viscol în regiuni cu o populaţie totală de 40 de milioane de locuitori, dar îngrijorarea este deosebit de mare chiar pentru oraşul New York, unde se aşteaptă până la 70 de centimetri de zăpadă în următoarele ore, cu rafale de vânt rece de până la 80 km/h. Şcolile vor rămâne închise luni, iar municipalitatea a mobilizat resurse importante pentru a veni în ajutorul persoanelor care au nevoie de adăpost, a precizat primarul. Sediul Naţiunilor Unite va fi, de asemenea, închis luni, iar „toate reuniunile programate vor fi amânate", potrivit unui comunicat intern.

Este al doilea episod de iarnă severă cu care se confruntă primarul democrat de la preluarea mandatului, la începutul lunii ianuarie. La sfârşitul lunii ianuarie, o lungă perioadă de frig a provocat cel puţin 18 decese în oraş, majoritatea din cauza hipotermiei. În total, această furtună de iarnă a provocat cel puţin 100 de decese în ţară, potrivit autorităţilor. Zohran Mamdani a anunţat mobilizarea unor resurse importante pentru a veni în ajutorul persoanelor care au nevoie de adăpost. Cel mai populat oraş din Statele Unite nu va fi singurul afectat, o mare parte a coastei de nord-est a Statelor Unite fiind în alertă.

La Boston, autorităţile au declarat „alertă de zăpadă". Se aşteaptă până la 60 cm de zăpadă în oraş, a declarat duminică primarul Michelle Wu, precizând că această furtună „se anunţă a fi de o amploare istorică".