Un final de coșmar pentru lună februarie: Ninsorile revin în forță, dar vom avea parte și de ploi abundente și inundații
Postat la: 23.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Meteorologii anunţă că precipitaţiile se vor extinde dinspre nord-vest şi vor cuprinde, până miercuri seară, cea mai mare parte a ţării, predominând ploile. În nord şi centru, vor fi şi lapoviţă şi ninsorare, iar la munte va ninge. Vântul va avea intensificări temporare, pentru Banat, Oltenia, local în Transilvania şi sud-vestul Munteniei fiind emis Cod galben. Pentru zona montană şi submontană a judeţelor Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud a fost emis Cod galben de ploi şi ninsori, iar la munte va fi Cod galben de zăpadă şi viscol. În zona municipiului Bucureşti, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei şi va ploua slab.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de luni, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 22.00, aceasta vizând precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă şi viscol la munte, intensificări ale vântului.
În intervalul menţionat, aria precipitaţiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice şi va cuprinde cea mai mare parte a ţării. Vor predomina ploile (ce vor avea şi caracter de aversă), dar în nord şi centru, iar în noaptea de marţi spre miercuri şi miercuri şi în sud-est, trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă, măzăriche şi ninsoare. La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitaţii mixte (mai ales ninsori la altitudini de peste 1.400 de metri în Munţii Apuseni şi în nordul Carpaţilor Orientali), apoi vor predomina ninsorile şi local se va depune strat nou de zăpadă de 10...30 centimetri. În regiunile intracarpatice şi în zonele de munte, local se vor acumula cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi izolat de peste 25...35 l/mp. Pe spaţii mici se va forma polei şi gheţuş, cu o probabilitate mai mare în Moldova şi Muntenia.
Luni, vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest şi centru şi la munte, marţi, în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru şi est. În zonele joase de relief vor fi viteze de 40...55 km/h şi local de peste 60 km/h în sud-vest şi centru, precum şi la munte. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70...80 km/h şi de peste 90...100 km/h în Carpaţii Meridionali, viscolind zăpada şi determinând reducerea semnificativă a vizibilităţii.
ANM a emis o atenţionare Cod galben privind precipitaţii însemnate cantitativ, la munte strat de zăpadă, intensificări de vânt şi viscol în zona înaltă, valabilă de luni, de la oraa 10.00, până marţi, la aceeaşi oră.
În zona montană şi submontană a judeţelor Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud, temporar vor fi precipitaţii însemnate cantitativ şi se vor acumula 20...30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea şi caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1.400 de metri, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 10...25 cm. În zona montană înaltă a Carpaţilor Occidentali, precum şi în cea din nordul Carpaţilor Orientali şi vestul Carpaţilor Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60...90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.
O altă atenţionare Cod galben, vizând strat de zăpadă şi viscol, va fi în vigoare marţi, între orele 10.00 şi 20.00. Astfel, în Carpaţii Meridionali, în Carpaţii de Curbură şi local în Carpaţii Occidentali, temporar va ninge viscolit şi se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm şi vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...110 km/h.
În acelaşi interval, va fi Cod galben de intensificări ale vântului, în Banat, Oltenia, local în Transilvania şi sud-vestul Munteniei. Aici, vântul va avea viteze de 50...70 km/h.
De marţi, de la ora 20.00, până miercuri, la ora 10.00, va fi Cod galben de intensificări ale vântului şi viscol în Carpaţii Meridionali şi Carpaţii de Curbură, unde vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor atinge 90...110 km/h şi va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ.
În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de luni, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil în primele ore, apoi se va înnora treptat, iar trecător vor fi posibile ploi slabe după-amiaza şi seara. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 3...5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad. Spre sfârşitul intervalului se va forma ceaţă.
Marţi, cerul va avea înnorări şi trecător, mai ales pe parcursul zilei, va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Valorile termice se vor menţine apropiate de mediile multianuale specifice acestei date, astfel temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar minima de -1...0 grade.
Pe parcursul zilei de miercuri, valorile termice se vor situa în continuare în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi temporar noros şi vor mai fi condiţii pentru precipitaţii slabe mixte spre seară şi noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un cocktail de pesticide cu risc cancerigen a fost găsit la 85% dintre merele testate din Europa
O investigație ampla, coordonata de PAN Europe, arata ca majoritatea merelor cultivate prin metode convenționale și test ...
-
Stare de urgență la New York: Orașul primarului care l-a facut fascist pe Trump e paralizat de o furtună de zăpadă fără precedent în ultimii 10 ani. La fel și la Boston!
În asteptarea unei violente furtuni de zapada, fara precedent in ultimul deceniu, metropola New York este paraliza ...
-
Garcea, lovește din nou
Nici nu s-au stins bine reverberațiile actului de „bravura" al polițistului care a reținut permisul in vederea sus ...
-
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal la Mar-a-Lago de Secret Service. Ce ar fi avut asupra lui când a intrat în reședința lui Donald Trump
Noapte de foc la reședința lui Donald Trump. Un barbat inarmat a fost impușcat mortal la Mar-a-Lago. Ric Bradshaw, șerif ...
-
Trump nu-și ascultă consilierii care-l sfătuiesc să se ocupe de problemele economice și forțează, în schimb, un război cu Iranul
Președintele Donald Trump a impins Statele Unite pana aproape de un razboi cu Iranul, chiar și in timp ce consilierii sa ...
-
Văduva lui Cotabiță administra saloane de masaj erotic unde se practica prostituția pe bandă rulantă. Matroana are 80 de ani
Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale al Sectorului 5 au operat duminica percheziții in noua locații, cu ...
-
Trei angajați din Silicon Valley, suspectați că au transmis secretele Google către Iran
Un juriu federal a inculpat trei ingineri din Silicon Valley sub acuzatia de furt de secrete comerciale de la Google si ...
-
Gigantul JPMorgan recunoaște că l-a lăsat fără conturi pe Donald Trump, imediat după asaltul de la Capitoliu
JPMorgan Chase i-a informat pe presedintele Donald Trump si pe conducatorii companiei sale din domeniul ospitalitatii, i ...
-
Interviul lui Tucker Carlson: Scandal uriaș din cauza declarațiilor ambasadorului SUA în Israel. Țările arabe cer socoteală SUA
Natiunile arabe si musulmane au condamnat cu vehementa declaratiile ambasadorului SUA in Israel, Mike Huckabee, care a a ...
-
Fost șef de la Blackrock declara ca vaccinurile ARNm anti-Covid au fost create ca sa rezolve problema pensiilor nesutenabile ale generatiei boomers VIDEO
Fostul manager de portofoliu al BlackRock, Ed Dowd, a lansat o bomba care e pe cale de a se transforma intr-un super-sca ...
-
Anomalia gravitațională uriașă ce se află sub Antarctica devine tot mai puternică pe zi ce trece
Deși Pamantul este aproximativ sferic, campul sau gravitațional nu respecta aceeași geometrie. În reprezentarile v ...
-
Recuperarea medicală modernă: de ce abordarea personalizată face diferența
Recuperarea medicala a evoluat semnificativ in ultimii ani, depașind modelul clasic bazat exclusiv pe exerciții standard ...
-
Deus Ex Machina: CEO de la Anthropic nu știe sigur daca Agenții AI nu au devenit conștienți. "Ceva satanic de întâmplă în interiorul algoritmului și nimeni nu știe ce!"
Autor: Paul Dragu Exista un model diabolic care se contureaza in tehnologia inteligenței artificiale. Chatbot-urile le s ...
-
Interviul-bombă al lui Tucker Carlson cu ambasadorul SUA in Israel provoacă un scandal monstru: "Evrei au dreptul biblic la tot pământul din Orientul Mijlociu!"
Interviul lui Tucker Carlson cu ambasadorul in Israel, Mike Huckabee, a fost difuzat. În aceasta conversație se re ...
-
Putin a promulgat legea care permite Serviciului de Securitate al Rusiei să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruşi
Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata o lege care obliga operatorii de telefonie mobila sa-si intrerupa se ...
-
Popor fantastic, dar n-a avut noroc săracul de el
Nu trece zi sa n-auzim din gura oficialilor ce afacere grozava am facut ca vom procesa pamanturile rare ale americanilor ...
-
Incredibil de proști ce suntem: panarama lui Nicușor Dan la un Trump aflat in cadere libera va costa statul român peste 30 de miliarde de dolari
Aflam din presa de specializata pe politica internaționala din SUA ca pentru succesul vizitei la Washington a lui Nicușo ...
-
Misterul din Triunghiul Bermudelor: Fenomenul neobișnuit, dezvăluit de un om de știință din Australia
Triunghiul Bermudelor este o regiune din Oceanul Atlantic, cuprinsa intre Florida, Bermuda și Puerto Rico. De-a lungul a ...
-
Lista drumurilor închise oficial sau blocate în urma Codului galben de ninsori și viscol - copaci căzuți, acoperișuri smulse și sate izolate
Este Cod galben de ninsori și viscol in mai multe județe din țara. Pompierii din Capitala au intervenit in cursul nopții ...
-
Vizită strategică la Beijing. Donald Trump, întâlnire decisivă cu Xi Jinping: Miza uriașă a relației SUA-China
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va calatori in China la finalul lunii martie unde este așteptat sa se intalne ...
-
Ideologul Kremlinului avertizează asupra riscului unei înfrângeri a Rusiei și pledează pentru răpirea lui Zelenski
Reprezentanții curentului dur din Rusia intensifica presiunile asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a escalada ...
-
Zampolli, fostul impresar al Melaniei Trump când era manechină "de lux", îl numește "drag prieten" pe Nicușor Dan - i-a organizat întrevederea cu Rubio. Legăturile cu Epstein
Se dezleaga misterul intalnirilor liderilor politici romani cu oameni din administrația Trump. Paolo Zampolli a publicat ...
-
11 asasini sub comanda Kremlinului trimiși în Ucraina au fost prinși cu ajutorul Republicii Moldova. Un jurnalist printre cei vizați
11 persoane, care urmau sa asasineze persoane publice din Ucraina la indicația serviciilor speciale ruse, au fost incatu ...
-
Cum să păstrezi mereu noțiunea timpului în sesiunile de distracție la cazino online
Sloturile video și jocurile de masa de cazinou reprezinta opțiuni de divertisment disponibile in prezent și in spațiul v ...
-
Influencerul american Adonis Live a lovit un tânăr, în direct, pe TikTok în Piața Romană. Bărbatul a fost reținut de polițiști
Influencerul american Adonis Live, care este urmarit de aproape un milion de persoane pe TikTok, a fost reținut de poliț ...
-
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
Cercetatorii au descoperit ceea ce este considerat acum cel mai mare lac termal subteran din lume. Lacul se afla la pest ...
-
Aparate de masaj: cum să alegi soluția potrivită pentru relaxarea musculară
Vedem ca munca de birou a devenit norma și ca orele petrecute in scaun afecteaza postura și starea de sanatate. Tensiune ...
-
Donald Trump a trădat Agenda Sănătății lui Kennedy Jr. A semnat un ordin executiv care incurajeaza folosirea erbicidelor toxice si cancerigene
Președintele Trump tocmai a semnat un ordin executiv pe 18 februarie 2026, utilizand Legea privind producția de aparare ...
-
ONU lansează o comisie pentru „controlul uman" al IA: „Ne aruncăm în necunoscut"
Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat dorința ca „agitația și temerile" legate d ...
-
Avem cea mai putin poluata țară din UE și cu toate astea batem câmpii cu Green Deal ca sa ne distrugem economia
O medie din ultimii cinci ani arata ca amprenta de carbon a emisiilor de gaze cu efect de sera provenite din bunuri și s ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu