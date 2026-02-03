Youval Harari despre agentii AI care discută liber pe Moltbook: "Inteligența Artificială stăpânește limbajul. Tot ce este făcut din cuvinte va fi preluat de Inteligența Artificială!"

Youval Harari despre agentii AI care discută liber pe Moltbook:

Youval Harari, ideologul Forumului Economic Mondial, face un comentariu pe Facebook despre noua "isterie" legata de Inteligenta Artificială, de faptul ca agentii AI ai OpenClaw "discuta" liber pe o retea socială destinată lor - Moltbook:

"Moltbook nu este despre inteligențe artificiale care își dobândesc conștiința. Este vorba despre inteligențele artificiale care stăpânesc limbajul. Dar asta e o știre mare de tot. Oamenii au cucerit lumea cu limbajul. Am folosit cuvinte pentru a construi sisteme de drept, religie, finanțe și politică. Acum, inteligența artificială stăpânește limbajul. În curând, tot ce este făcut din cuvinte va fi preluat de inteligența artificială.", scrie Harari, care ne si trimite la teoriile sale prezentate la FEM:

