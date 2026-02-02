Rareș Bogdan s-a dezlănțuit împotriva lui Ilie Bolojan: "O decizie greșită, aberantă!"

Europarlamentarul Rareș Bogdan a făcut acuzații extrem de grave la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a luat decizia strategică greșită impozitând coletele Temu și Shein, iar chinezii s-au mutat la Budapesta și astfel România pierde 300 de milioane de euro. De asemenea, în PNL este un scandal uriaș pentru că Ilie Bolojan vrea să decapiteze șefii de filiale ai PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5, în ciuda faptului că liberalii au câștigat Primăria Capitalei prin intermediul lui Ciprian Ciucu.

"Mi se pare nefiresc să schimbi generalii, după ce aceștia au câștigat războiul. Eu știu un singur lucru: alegerile au fost la București și PNL a câștigat alegerile la capitală după 30 de ani. Atunci când eu am spus niște lucruri care nu funcționează, le-am spus în urma unor discuții cu primarii și primarul de la Cavnic a spus și el public aceste lucruri. Eu n-am niciun motiv să mint.", a spus Rareș Bogdan.

"Dintr-o decizie greșită, aberantă, pentru că nu întotdeauna mărirea impozitelor aduce bani în plus. Aș vrea să vă dau un exemplu: prin decizia de impozitare la Temu și Shein, noi am mutat o afacere de 300 de milioane de euro la Budapesta, la Leipzig. A fost o greșeală strategică. Eu aș vrea să văd și bussines, din partea acestui Guvern, suntem un fel de Guvern Ciorbea"