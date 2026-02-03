Aliatul lui Trump și miliardarul din domeniul tehnologiei, Peter Thiel, aduce avertismentul despre Antihrist la Paris

Miliardarul din domeniul tehnologiei și susținător timpuriu al lui Trump, Peter Thiel, își aduce seria de prelegeri Antihrist peste Atlantic, scrie Politico.

Faimosul investitor de capital de risc și "iconă" a tehnologiei de dreapta au susținut luni o prezentare aprofundată pe aceste subiecte în fața unui public restrâns în sălile cu lambriuri de lemn ale uneia dintre cele mai prestigioase instituții din Franța, Academia de Științe Morale și Politice.

Un rezumat al prezentării lui Thiel, cu 23 de diapozitive, distribuit participanților de către organizator, aprofundează teoria Antihristului biblic, o figură înșelătoare în teologia creștină care se opune lui Hristos și întruchipează răul suprem.

Prezentarea face lumină asupra ideologiei uneia dintre cele mai influente figuri din Statele Unite, având în vedere rolul său în avangarda schimbării ideologice a Silicon Valley către o ideologie care îmbină conservatorismul creștin cu un libertarianism radical. Thiel a fost invitat de filosoful și membru al academiei Chantal Delsol.

Potrivit notelor de prezentare, care fuseseră traduse în franceză, Thiel a spus că Antihristul nu este "doar o fantezie medievală", ci că el și apocalipsa sunt amândoi legați de "sfârșitul modernității", despre care el susține că are loc în prezent.

Thiel a spus că Antihristul va exploata temerile legate de apocalipsă - de exemplu din cauza armaghedonului nuclear, a schimbărilor climatice sau a amenințării reprezentate de inteligența artificială - pentru a controla o „populație înspăimântată". El a menționat, ca și în ocazii anterioare, activista de mediu suedeză Greta Thunberg ca un posibil exemplu.

Bărbatul de 58 de ani, autointitulat „liberal clasic" și „ortodox moderat", vorbise anterior despre Antihrist la un eveniment din San Francisco anul trecut și și-a discutat, de asemenea, gândurile despre acesta cu The New York Times. Dar a numit Academia de Științe Morale și Politice "unul dintre puținele locuri din lume unde o conferință ca aceasta poate avea loc".

Doi participanți au declarat pentru Politico că nu au fost tocmai impresionați de discurs. Unul l-a numit "disjunct". Celălalt a spus: „Am auzit mai multe despre Antihrist în acele 45 de minute decât în tot restul vieții mele."

"Nu am înțeles prea multe", a spus un al treilea participant care nu a specificat despre ce a fost discuția.

În ciuda celor aproximativ 30 de protestatari din fața locației, evenimentul a fost foarte așteptat, având în vedere statutul lui Thiel ca una dintre primele personalități importante din lumea tehnologiei care l-au susținut pe președintele american Donald Trump.

Thiel, care a co-fondat PayPal cu Elon Musk și a fost un investitor timpuriu în Facebook, este, de asemenea, mentorul vicepreședintelui JD Vance și a donat o sumă record de bani campaniei sale pentru Senatul SUA.

Thiel este, de asemenea, co-fondator al Palantir, o companie de software și analiză de date care oferă servicii Direcției Generale pentru Securitate Internă a Franței - echivalentul francez al FBI - și producătorului european de avioane Airbus.

Thiel s-a întâlnit, de asemenea, cu ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, în timpul vizitei sale la Paris.

„Având în vedere rolul pe care l-a jucat în modelarea doctrinei care stă la baza unei părți a administrației americane, Jean-Noël Barrot l-a invitat la o discuție despre diferențele noastre de opinie cu privire la mai multe probleme majore: reglementarea digitală, democrația liberală, civilizația europeană și, în special, relațiile transatlantice", a declarat un consilier al lui Barrot.