Presedintele SUA Donald Trump este acuzat că a violat o fetiță de 13 ani, a carei identitate reala nu a fost difuzata din motive de protectie, dar a fost denumita Jane Doe. Un copil.

Trump însuși a legat-o de pat și s-a dezbrăcat în fața ei. Era a patra oară când o abuza sexual. El a început să o violeze, în timp ce o lovea. Era nervos că fata îl implora să se oprească. Zbiera în fata ei că el face orice dorește. E acuzat impreuna cu Jeffrey Epstein.

După ce a violat-o și a bătut-o sălbatic, Donald Trump a amenințat-o pe fetița de 13 ani, căreia i-a spus că o va ucide dacă va spune cuiva ce a trăit. Inclusiv, familia fetei a fost amenințată cu moartea.

Jane Doe a fost violată apoi prin rotație de Trump și Epstein. Al doilea o bătea cu pumnul în cap și urla că el a dezvirginat-o. Fetița a fost violată vaginal și anal. Atât Trump, cât și Epstein au amenințat că o vor ucide.

Violurile au avut loc în New York, la petrecerile date de Epstein, acolo unde se aduna elita sinistră a orașului. Toate astea sunt documentate negru pe alb.

În anul 2016 a avut loc procesul în care Trump și Epstein erau acuzați de violarea acestei fetițe. În final, Jane Doe a renunțat la proces. Amenințările cu uciderea au funcționat.

Nu doar că Trump nu a fost condamnat, dar, în același an, a fost ales președintele SUA pentru primul său mandat.