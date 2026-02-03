Ticăloșia cu primăriile

Proiectul de lege de "îmbunătățire" a capacității financiare a primăriilor, pe care guvernul Bolojan vrea să își "asume răspunderea" din nou zilele astea, este dintre cele mai periculoase legi imaginate de mintea totalitară "pro-europeană".

Unu, este proiectul prin care creanțele primăriilor contra cetățenilor vor putea fi vândute colectorilor de creanțe. Inclusiv creanțele inventate, umflate, plătite deja (dar încă neșterse din evidențele primăriei) sau contestabile. Inclusiv cele rezultând din taxele pe proprietate. Inclusiv taxele pe imobilele neîngrijite sau terenurile nelucrate, lăsate acasă de cei mutați la oraș sau în străinătate.

Doi, orice amendă contravențională (de circulație, pentru întârzierea unei declarații sau plăți, pentru gunoi, pentru fluierat în biserică) va putea fi transformată în amendă penală (asta înseamnă cazier, pentru care poți să îți pierzi locul de muncă sau autorizația profesională) și în muncă în folosul comunității.

Permisul de conducere suspendat pentru orice motiv nu ți se va restitui decât la plata integrală a datoriilor către primărie și, eventual, colectorul de creanță și executor. La fel, ajutoarele sociale nu vor mai fi posibile până la plata integrală a datoriilor către primărie. La fel, autorizațiile necesare pentru ca țăranii sau fermierii să mai primească subvenții agricole și autorizațiile de construcție.

Dacă legea va trece (și va trece, căci e semnată inclusiv de PSD, iar CCR are alte priorități), primarii vor fi devenit satrapii locali absoluți. Cetățenii, captivii primarilor. Constituția, o broșurică de 10 pagini lipsită de valoare.

Gheorghe Piperea

P.S. - Se va depune, desigur, moțiune de cenzură, dar fără votul PSD nu va trece. Și, desigur, voi veți spune și că nu facem nimic, și că depunem moțiuni fără succes. Și, desigur, nu va face nimeni procese colective contra acestor aberații. O să rămână ca fiecare să se lupte individual în instanțe cu primarii, în procese de 4-5 ani.