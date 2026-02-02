Scene de groază la o farmacie din București: Un bărbat înjunghiat a intrat să ceară disperat ajutorul farmacistelor

Un bărbat străin a provocat scene de groază la o farmacie Doctor Max aflată în Sectorul 5, din București. Bărbatul în vârstă de 22 de ani avea o plagă înjunghiată în abdomen și a intrat în farmacie pentru a cere disperat ajutor.

Farmacistele au sunat la 112, iar la fața locului au venit polițiștii și salvarea. Conform surselor judiciare, bărbatul este un irlandez, venit în România împreună cu alți doi prieteni. Se pare că unul dintre ei a vrut să-i facă o glumă unuia dintre ei și l-a deranjat din somn, moment în care bărbatul proaspăt trezit a pus mâna pe un cuțit și și-a înjunghiat prietenul.

"La data de 31 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 18 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o farmacie, s-a prezentat un bărbat care prezenta o plagă înjunghiată la nivelul abdomenului.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Totodată, la adresă s-a prezentat și un echipaj de prim ajutor, care a transportat bărbatul, cetățean străin, la o unitate spitalicească. Cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri.

Din activitățile investigativ-operative desfășurate a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, victima ar fi fost înjunghiată de către o altă persoană, la domiciliul căreia se afla. În urma activităților specifice desfășurate, a fost identificat și depistat bărbatul bănuit de comiterea faptei.

Față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind formulată totodată propunerea de luare a măsurii arestării preventive, pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor.", arată Poliția Capitalei.