Doar că „La început a fost Cuvântul"...
Postat la: 03.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
La Davos 2026, Yuval Noah Harari a vorbit din nou despre viitor cu acea liniște impecabilă a omului care știe totul despre destinul umanității și nu se grăbește nicăieri. Nici noi nu ne mai grăbim. Oricum, ni s-a spus elegant, că timpul deciziilor umane a cam trecut. Suntem perimați, precum legile făcute de ei.
Discursul său nu a avut nevoie de dramatism. Apocalipsa, în versiunea Harari, nu țipă și nu lovește ușa: intră discret, își așază paltonul și începe să ne explice, cu exemple istorice, de ce n-ar trebui să ne atașăm prea tare de ideea că mai contăm. Chiar deloc. Noi ca și ființe vii. Aidoma unui medic care-ți spune că mâine vei muri, că nu mai e nimic de făcut. Cu zâmbetul pe buze!
Omul, ne-a reamintit Harari, este o ființă fascinantă, dar profund ineficientă. O eroare frumoasă a evoluției, tolerabilă în secolele trecute, dar cam zgomotoasă pentru prezentul algoritmic. Al AI ului.
Liberul arbitru nu e negat pentru că ar fi nepoliticos. Este doar reinterpretat, ca un concept vintage, apreciat estetic, dar inutil practic. Democrația apare și ea în discurs ca un obiect de muzeu: venerabil, emoționant, dar fragil. O invenție care a funcționat atâta timp cât oamenii credeau că gândesc singuri. Astăzi, ni se sugerează calm, că gândirea poate fi delegată. Cu beneficii măsurabile. În AI.
Harari nu a vorbit despre putere, ci despre competență. Nu despre control, ci despre coordonare. Nu despre supraveghere, ci despre siguranță. În fibră optică! Diferențele sunt subtile, dar esențiale: ca între un gard și o balustradă elegantă, peste care nu-ți vine să sari. Dar nici de care să te sprijini.
Publicul a ascultat cu atenție. Nimeni nu s-a simțit amenințat. Când viitorul e prezentat ca inevitabil, dispare și nevoia de opoziție. Iar când inevitabilul e rostit cu un zâmbet blând, aproape că pare o favoare. Cu zâmbet rece, ivit dintr-un costum extrem de scump și elegant, făcut de oameni. Nu de AI. La final, aplauzele au fost lungi și inteligente. De salon fin, cu „imigranți de etichetă". Fără AI. Genul de aplauze care confirmă că mesajul a fost înțeles corect: nu e vorba de sfârșitul omului, ci de optimizarea lui. Nu de pierdere, ci de tranziție. Nu de excludere, ci de selecție. De către AI.
Și totuși, în tăcerea elegantă a sălii, rămâne suspendată o întrebare pe care nimeni nu a considerat-o oportună: dacă omul e atât de depășit, de ce mai trebuie convins cu atâta grijă? Prin AI. Dar la Davos, politețea e o virtute. Iar viitorul se anunță întotdeauna pe un ton calm, ca să nu deranjeze trecutul... înainte de a-l închide definitiv. Cu un click pe tasta Delete. În AI.
Yuval Noah Harari la Davos 2026 ne-a vorbit despre omul redus, libertatea pierdută și ispita unei lumi fără chip. Ca AI.
Privit din perspectiva teologiei ortodoxe, discursul lui Yuval Noah Harari la Davos 2026 nu este doar o analiză a viitorului tehnologic, ci o provocare directă la adresa antropologiei creștine și, implicit, la adresa sensului mântuirii. Nu prin agresivitate, ci printr-o liniște seducătoare. Nu prin negare explicită, ci prin înlocuire. Cu „imigranții AI".
În gândirea ortodoxă, omul nu este definit prin „funcționalitate, eficiență sau utilitate socială, ci prin faptul că este creat după chipul lui Dumnezeu și chemat la asemănare" (Patristica). Chipul nu poate fi cuantificat, măsurat sau administrat. El este Taină. Or, discursul lui Harari propune, fie și indirect, o lume în care taina este suspectă, iar ceea ce nu poate fi controlat trebuie depășit. Cu AI.
Reducerea omului la date biologice și informaționale contrazice frontal această viziune. În Ortodoxie, omul „nu este suma proceselor sale, ci o persoană", adică o existență relațională, liberă, capabilă de comuniune cu Dumnezeu.
A transforma persoana în obiect de analiză predictivă înseamnă a o coborî din planul ființei în cel al funcției. În sistem binar. Adică, AI.
Un punct de maximă îngrijorare este subminarea liberului arbitru. Harari sugerează că voința umană este o iluzie utilă, iar deciziile pot fi luate mai corect de sisteme care „înțeleg" omul mai bine decât se înțelege el însuși. În speță, AI. Din perspectivă ortodoxă, aceasta este o afirmație devastatoare. Fără libertate, nu există păcat, implicit niciocăință. Nu există rău, dar nici bine. Nu există cădere, dar nici mântuire.
Ortodoxia nu vede libertatea ca pe o problemă ce trebuie corectată, ci ca pe un dar periculos și sfânt (din Sfinții Părinți). Orice sistem care consideră libertatea un defect ce trebuie optimizat se plasează, teologic, în opoziție cu logica lui Dumnezeu. Implicit cu Creația în sine. Discursul lui Harari vorbește despre siguranță, stabilitate și prevenirea haosului. Însă în tradiția ortodoxă, siguranța nu este valoarea supremă. Hristos nu promite siguranță, ci Cruce. Nu promite control, ci Înviere.
O lume care vrea să elimine orice risc elimină, de fapt, și posibilitatea jertfei. Iar fără jertfă, iubirea devine imposibilă. Ca în AI.
Mai mult, ideea unui viitor inevitabil, deja stabilit, contrazice însăși eshatologia creștină. Istoria, în Ortodoxie, nu este un mecanism care se desfășoară autonom, ci un drum al libertății, deschis permanent pocăinței și schimbării. A declara viitorul ca fiind fixat înseamnă a închide ușa convertirii și a transforma omul într-un simplu pasager al propriei vieți. Unul care tastează. În AI.
Se poate observa și o absență aproape totală a suferinței ca realitate mântuitoare. În discursul tehnocratic, suferința este o eroare de sistem. 404, de principiu! Ca o anulare de matriță print-un 0 între doi de 4. Sau un 8 în care 0 face trecerea de la "turmă" la "elită". Pe verticală!
În Ortodoxie, suferința, asumată în Hristos, poate deveni loc și chiar este, al vindecării. Nu suferința în sine mântuiește, ci sensul ei trăit în libertate. Care poate folosi AI ca instrument, niciodată ca și stăpân. O lume care vrea să anuleze suferința cu orice preț riscă să anuleze și compasiunea, și mila, și Crucea. Și mai ales Învierea.
Din această perspectivă, discursul lui Harari nu este o simplă reflecție intelectuală, ci o ispită contemporană: promisiunea unei ordini perfecte, raționale și sigure, în schimbul renunțării la libertate, conștiință și taină. Nu o dictatură brutală, ci una blândă, acceptată voluntar, pentru că pare logică.
Ortodoxia avertizează însă că orice ordine construită fără Dumnezeu, chiar dacă este eficientă, devine în cele din urmă dezumanizantă. Când omul încetează să mai fie persoană și devine resursă, istoria intră într-o zonă de mare pericol spiritual.
În cele din urmă, întrebarea fundamentală nu este ce va face tehnologia cu omul, ci ce va alege omul să facă cu libertatea sa. Pentru că, din perspectivă ortodoxă, viitorul nu aparține algoritmilor, ci sfințeniei. Nu AI-lui ci doar sufletului. Iar aceasta nu poate fi nici programată, nici anticipată, nici controlată.
Acolo unde libertatea este abandonată în numele siguranței, nu se naște pacea, ci o liniște rece, străină de Duh. Iar tăcerea conștiinței este întotdeauna semnul unei lumi care a început să-L uite pe Dumnezeu. Dacă nu L-a și uitat. Cu ajutorul AI lui! Stăpâna lui Yuval Noah Harari. Doar că „La început a fost Cuvântul." Nu tasta, domnule Harari! Habar nu am de ce, dar în urma discursului mi se pare oportună o singură întrebare? Sigur nu vă înruditi cu șarpele din Geneză?
Zoe Dantes
-
Și totuși, ce face președintele când merge la servici?
Nicușor Dan și-a delegat snaga reprezentarii externe catre MAE. Oana Țoiu este holograma președintelui, buzduganul arunc ...
-
Ticăloșia cu primăriile
Proiectul de lege de "imbunatațire" a capacitații financiare a primariilor, pe care guvernul Bolojan vrea sa iși "asume ...
-
Tensiunile trans-atlantice amenință structurile de securitate ale lumii
În urma cu foarte puțin timp, daca ai fin evocat posibilitatea ca tensiunile din spațiul trans-atlantic vor putea ...
-
Reîntemeierea lumii prin tehnologie
Din perspectiva științei, ChatGPT este deja depașit. Și nu doar ChatGPT, ci toate aplicațiile de tip Large Language Mode ...
-
Guvernarea de la București e unică în istoria Europei prin incompetența ei
În ultima suta de ani, in Europa nu a mai existat niciodata și nicaieri o administrație atat de incompetenta precu ...
-
Cum a fost numită și renumită Laur(eat)a Kovesi procuror general
Dupa ultima diversiune a organizației sorosisto- bolșevice Recorder, și-a scos capșorul și gurița la vedere și auz și La ...
-
Contextul este cel mai important!
Cand privesti lucrurile separat, poti scapa din vedere esentialul... Cazul avocatei din PNL care primea mita si se lauda ...
-
Ordinea lumii de acum
Care este sensul istoriei care se face astazi? Care sunt forțele care duc spre viitor? Ce este de așteptat? Ce vine de f ...
-
Dovada totală a incompetentei lui Bolojan
Știrea ultimelor zile vine de pe aeroportul Otopeni, unde traficul cargo a inceput sa scada dramatic. Dupa ce, de la 1 i ...
-
Roiurile AI
Ați observat și dumneavoastra explozia pe Facebook, de noi grupuri și conturi care spun povești coerente, care ne invața ...
-
Hai să ne lămurim puțin, că aici e o schizofrenie legislativă și morală!
Daca vii cu 60.000 de euro numerar, bani frumoși, fizici, palpabili, ca ii aduci intr-un sac, intr-o sacoșa, intr-o pung ...
-
Ia-uite, domnule, că se poate!
Astazi, copilul criminal de 13 ani, care a ucis un alt copil, de 15 ani, a fost luat din familie și pus in custodia stat ...
-
Revolta populară nu poate fi ocolită: situația arată grav!
Toate datele arata ca ne apropiem de o forma de revolta populara. Suntem in ea. Revolta deja exista in sanul populației. ...
-
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină
De un timp, dupa-amiaza mea incepe ca o capitulare minora. Renunț la serialul meu preferat, la calmul aproape monahal al ...
-
Despre filme cu proști... Și despre proștii din filme...
Da' proști rau, nene, nu așa, de fațada. Congressmen - ul american Jim Jordan, șeful comisiei juridice din Camera Reprez ...
-
Europa cu două viteze a devenit realitate
Din pacate presa noastra a aflat prea tarziu ceea ce se vehicula in subteranele cancelariilor europene: Europa cu doua v ...
-
CIA CONDUCE ROMÂNIA!
În urma alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie 2024, candidatul "suveranist" Donald Trump a devenit președinte a ...
-
Costul de a nu conta
Secretarul general al NATO Mark Rutte a subliniat luni, la Bruxelles, in Parlamentul European, unde a venit sa raspunda ...
-
Coborârea vârstei pentru răspundere penală poate da undă verde pedofililor
Am asteptat cuminte sa isi expuna opiniile toti specialistii, mega expertii, para cunoscatorii, ultra priceputii in drep ...
-
Se apropie războiul cu Iranul
Grupul de atac al portavionului Abraham Lincoln a ajuns in zona de operațiuni a Comandamentului Central al SUA, a declar ...
-
Studiu de caz în 6 puncte despre eșecul Salesforce de a înlocui resursa umană cu Inteligența Artificială
Septembrie 2025: Salesforce a redus 4.000 de posturi in departamentul de asistența clienți, a declarat CEO-ul Marc Benio ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (IV)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Liber la Taiwan!
Noua strategie de aparare a SUA nu menționeaza Taiwanul, descrie importanța Europei ca fiind in scadere și considera Rus ...
-
Text doar pentru cei interesați!
În afara de discursul Președintelui Donald J. Trump, pe mine personal nu m-a interesat decat ce a avut de spus ide ...
-
Davos 2026 și sfârșitul unei ordini comode
S-a incheiat Davos 2026. Nu a fost un forum economic obișnuit, ci un moment de recalibrare geopolitica, in care s-au con ...
-
15 declarații adunate de la Davos: Premierul Belgiei e genial, iar aia cu analiza SWOT e de pus în ramă. +1 pentru Musk
În loc de introducere: „Davos este adunarea celor care au creat problemele, le-au negat, i-au atacat pe cei ...
-
Maia Sandu nu a susținut niciodată unirea cu România
Nu știu de ce s-au entuziasmat unii dupa declarațiile, de acum cateva zile, ale Maiei Sandu cu privire la unire. Președi ...
-
Tai Chi Chuan? Nu, Bolojan!
Bolojan a descoperit secretul economiei moderne: daca tai suficient, la un moment dat nu mai ramane nimic de stricat. E ...
-
Trump nu-și permite să piardă
Trump n-a cedat ca sa renunțe. A cedat ca sa revina cu o noua abordare. Se bucura unii prematur, crezand ca „Trump ...
-
Despre „spiritul de la Davos" și despre ce nu va stârni interesul legacy media și al influencerilor progresiști
Marile corporații nu se mai bazeaza azi pe inovație, pe calitate și pe productivitate (tot ce cumparam a devenit chinez ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu